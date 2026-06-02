2 de junio de 2026
OTRA BAJA
En la víspera del 3J, se fue la directora de Salud Sexual y Reproductiva
El gobierno de Javier Milei perdió a una figura clave de un área cara al movimiento feminista, a horas de que las mujeres de todo el país salgan a las calles. Era alfil de Bullrich, enfrentada con el gobierno, y fue la primera funcionaria trans en Seguridad Nacional.
¿Es porque el área que comandaba sufrió recortes y ninguneo y la movilización que las mujeres realizarán mañana en todo el país pondrá en evidencia esa situación? ¿O es porque viene del riñón de Patricia Bullrich, la poderosa senadora oficialista que por estas horas mantiene una relación ríspida con el gobierno de Javier Milei?
Sea cual sea la razón, Mara Pérez Reynoso anunció que ya no desempeña el cargo de directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, un área clave para las feministas, que aún existe bajo la órbita del Ministerio de Salud. Un enclave que sobrevivió a la eliminación del Ministerio de las Mujeres, ni bien echó a andar el gobierno libertario.
“Quiero comunicar que ya no me desempeño como directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación”, son las palabras elegidas por Pérez Reynoso para comunicar, a través de su cuenta de X (antes Twitter), su salida del gobierno. El fraseo es sugestivo: ¿renunció o la echaron?
La salida de la ahora exdirectora, que fue la primera funcionaria trans en el Ministerio de Seguridad Nacional cuando estaba a cargo de Bullrich, se produce a meras horas de que se produzca una nueva movilización del movimiento feminista en todo el país, bajo la sigla 3J (por la fecha, 3 de junio). La salud sexual y reproductiva es uno de los estandartes de este movimiento, y está bajo fuego de parte de la administración mileísta.
“Durante este año de gestión impulsamos avances concretos que considero importantes destacar: regularizamos los procesos de adquisición de insumos y medicamentos estratégicos; establecimos una mesa federal mensual con todas las provincias para el seguimiento y diseño de la estrategia político-sanitaria en todo el territorio nacional; e incorporamos una mirada integral de la salud sexual y reproductiva, fortaleciendo la prevención de las ITS”, destaca Pérez Reynoso en su publicación, en la que no menciona el ajuste sufrido por el área a su cargo.
“También hemos logrado reorientar el enfoque del área, dejando atrás una visión reducida exclusivamente al aborto y la anticoncepción, para abordar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de desarrollo de la familia, con información basada en evidencia científica y sesgos ideológicos (sic)”, añade la exfuncionaria de Salud.
“Seguiré acompañando y defendiendo las ideas de la libertad desde el lugar que me toque ocupar, con la misma pasión, compromiso y esperanza que me trajeron hasta acá”, agrega hacia el final de su posteo, que cierra con un “VLLC”, siglas del lema presidencial “¡Viva la libertad, carajo!”.