19 de mayo de 2026
INSÓLITO
Sorpresa en Ensenada: un elefante marino apareció en plena calle y obligó a montar un operativo
Hubo un hecho llamativo en Ensenada luego de ver a un elefante marino por las calles cercanas a la Isla Santiago. Tuvieron que montar un operativo para resguardar la seguridad del animal.
Una escena tan inesperada como llamativa alteró la tranquilidad habitual de la zona costera de Ensenada. Un enorme elefante marino fue visto sobre el camino de acceso a Isla Santiago, donde permaneció varios minutos bloqueando el tránsito y generando la sorpresa de vecinos y visitantes.
El animal apareció en plena calzada, obligando a interrumpir la circulación mientras personal especializado desplegaba un operativo para resguardar tanto al ejemplar como a las personas que se acercaron a observarlo.
Según informaron fuentes municipales, el mamífero marino ya había sido detectado el día previo en las inmediaciones del puente levadizo que conecta la avenida Almirante Brown con la isla. Sin embargo, la situación tomó mayor dimensión cuando volvió a aparecer directamente sobre el camino principal.
Ante la presencia del animal, intervinieron guardaparques y agentes del área de Fauna de la provincia de Buenos Aires, con apoyo de especialistas de la Fundación Temaikén, quienes trabajaron para evitar que el elefante marino se estresara o sufriera lesiones.
Durante el operativo, algunos vecinos registraron en video el momento en que el ejemplar avanzaba hacia una camioneta utilizada por los rescatistas. Las imágenes dejaron en evidencia el gran tamaño del animal, que incluso estuvo cerca de apoyarse sobre la caja del vehículo mientras intentaban guiarlo nuevamente hacia el agua.
Especialistas explicaron que, si bien no es habitual verlos tan cerca de zonas urbanizadas, los elefantes marinos suelen aparecer ocasionalmente en el Río de la Plata. En muchos casos ingresan por canales y arroyos en búsqueda de alimento o descanso.
A pocos metros del lugar donde fue hallado se encuentra el Canal Santiago, que separa el continente de Isla Santiago y tiene conexión directa con el Río de la Plata, por donde habría llegado el ejemplar.
El tamaño del animal fue uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes presenciaron la escena, ya que superaba ampliamente el de otros ejemplares vistos en ocasiones anteriores en la región.
No es la primera vez que un elefante marino sorprende a los vecinos del Gran La Plata. Tiempo atrás, otro ejemplar apareció en el Arroyo del Gato, a varios kilómetros de la costa del Río de la Plata, tras desorientarse mientras remontaba el curso de agua.