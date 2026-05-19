Volver | La Tecla Municipios 19 de mayo de 2026 INSÓLITO

Sorpresa en Ensenada: un elefante marino apareció en plena calle y obligó a montar un operativo

Hubo un hecho llamativo en Ensenada luego de ver a un elefante marino por las calles cercanas a la Isla Santiago. Tuvieron que montar un operativo para resguardar la seguridad del animal.

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