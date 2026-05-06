Volver | La Tecla Municipios 6 de mayo de 2026 GESTIÓN

Kicillof y García con anuncios clave para Dolores: “Cuando hay decisión, las cosas suceden”

El Gobernador y el intendente local compartieron un acto en el que entregaron escrituras, firmaron un acuerdo para una obra de cordón cuneta y oficializaron la incorporación de una ambulancia.

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