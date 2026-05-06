6 de mayo de 2026
OTRO GOLPE JUDICIAL
Levantan el secreto fiscal de Adorni
La Justicia dispuso que se abran los registros para analizar los pagos en efectivo, compras de propiedades, viajes y contratos. Todos los números del jefe de gabinete, bajo la lupa.
El jefe de gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, sufrió hoy un nuevo contratiempo judicial cuando se levantó el secreto fiscal sobre sus cuentas, propiedades y movimientos de dinero, en el contexto de una presión cada vez mayor para que explique el origen de los fondos con que compró y reformó propiedades inmobiliarias, realizó viajes al exterior junto a su familia y realizó diversos pagos en efectivo.
Es en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales federales porteños ubicados sobre la calle Comodoro Py.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal para analizar los movimientos realizados por Adorni desde que entró en la función pública.
La medida había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, que motoriza la investigación.
Entre los testimonios que comprometen al alto funcionario se encuentra el del contratista Matías Tabar, que presentó ante la Justicia una planilla con el detalle de diversos pagos en cash que Adorni le habría hecho para remodelar una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya compra también fue puesta bajo la lupa.