6 de mayo de 2026
ENCUENTROS
Preocupados por lo social, intendentes del GBA y la Iglesia compartieron miradas ante la crisis
En un encuentro encabezado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, los alcaldes del Conurbano expusieron la realidad que se vive en los municipios ante la fuerte crisis económica que se incrementó en los últimos 60 días
La iglesia tiene un rol preponderante como garante social en el Conurbano bonaerense y cada vez tiene más tareas ante la constante crisis. En esa línea, un nutrido grupo de intendentes del Gran Buenos Aires mantuvieron un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, para trazar un panorama del contexto social en los grandes conglomerados urbanos de la provincia
Del encuentro participaron varios funcionarios de peso en la provincia como el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, el diputado provincial Mariano Cascallares, el diputado nacional Alberto Descalzo y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda); Mariel Fernández (Moreno); Fernando Espinoza (La Matanza), de Escobar (Ariel Sujarchuk); de Florencio Varela (Andrés Watson) y Pablo Descalzo (Ituzaingó).
Durante el encuentro dialogaron sobre cómo impacta la recesión económica en las familias de la provincia de Buenos Aires, resaltaron la importante labor que realiza la iglesia en los barrios populares y trazaron un diagnóstico sobre los problemas ante la creciente demanda de alimentos y medicamentos en todo el suelo bonaerense.
A través de su cuenta de X, la intendenta Mariel Fernández sentenció: “Junto a intendentes de la Provincia de Buenos Aires compartimos un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Dialogamos sobre la compleja situación que viven las familias argentinas, y el acompañamiento que brindamos los municipios y las Iglesias”.
“Además de la tarea evangelizadora, las Iglesias son pilares de integración y contención comunitaria. Para los gobiernos locales es fundamental contar con ellos. Gracias por el espacio de diálogo”, cerró la jefa comunal.
Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, también dio detalles sobre lo acontecido en el encuentro: “Compartimos la preocupación por la aceleración de la crisis en los últimos 60 días. Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo”.
“Necesitamos fortalecer una red para sostener a la gente en nuestros barrios, a la clase media que está al borde del colapso. El Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios con un esfuerzo tremendo”, aseguró el ministro bonaerense.
El encuentro de Colombo con los intendentes no fue el único de la jornada. También se reunió con el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, con el fin de ser mediador entre todos los sectores de la política nacional para generar una agenda común.