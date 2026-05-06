Preocupados por lo social, intendentes del GBA y la Iglesia compartieron miradas ante la crisis

Junto a intendentes de la Provincia de Buenos Aires compartimos un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Dialogamos sobre la compleja situación que viven las familias argentinas, y el acompañamiento que brindamos los municipios y… pic.twitter.com/h5uKEThijC

Con intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires hoy tuvimos un encuentro muy valioso con Marcelo Colombo, presidente de la @EpiscopadoArg.



Compartimos la preocupación por la aceleración de la crisis en los últimos 60 días. Estamos viviendo un mega endeudamiento de… pic.twitter.com/gisWCpo8Hm