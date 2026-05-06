6 de mayo de 2026
EXPECTATIVA
“Temas de trascendencia política”: se viene una reunión caliente en el Senado
Berni convocó a un encuentro clave para mañana. Será por un tema que tiene a maltraer al peronismo: las autoridades de las comisiones.
El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, convocó a los legisladores oficialistas a una reunión que promete ser trascendente. Y también reñida. Porque se tratará un tema que no sólo divide al peronismo, sino que mantiene parada a la propia Cámara alta, sin actividad mientras se disputa entre bambalinas esa cuestión. A saber: la de quiénes presidirán las distintas comisiones del cuerpo.
El tema de las autoridades de las comisiones o, mejor dicho, de su indefinición, es la principal razón por la que el Senado bonaerense, con composición renovada desde diciembre del año pasado, no concretó una sola sesión en lo que va de 2026.
La cuestión atañe al peronismo, que en este particular, una vez más, dirime una dura interna que enfrenta al kicillofismo y al cristinismo, con el massismo como tercer socio en equilibrio inestable.
Por eso, no sorprende que Berni, en la convocatoria a sus compañeros de bloque, haya advertido que en la reunión de mañana se tratarán “temas importantes” que van a tener “trascendencia política”.
No es para menos, ya que el reparto de las presidencias, especialmente para las cuatro comisiones principales, tiene a maltraer al peronismo, aún incapaz de arribar a un acuerdo que satisfaga a las diversas tribus.
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado, Verónica Magario, ya firmó el decreto con la nómina de los integrantes de cada comisión, pero está en veremos quién encabezará cada una.
El tema es irritativo para todos los espacios. La deriva del camporista Emmanuel González Santalla de la presidencia de la crucial comisión de Asuntos Constitucionales hacia la de la de Presupuesto e Impuestos, para dejarle la primera a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, es la movida más llamativa de un acuerdo inestable.
El kicillofismo se habría quedado, hasta ahora, con la titularidad de la comisión de Legislación General y hasta ahora está por verse cuál de las tribus obtendrá la presidencia de la de Reforma Política.
Todo es “hasta ahora” porque en el cristinismo no aceptan el enroque González Santalla-Galmarini. Y retrotraer ese movimiento obligaría a hacer otros.
La reunión de mañana promete ser caliente y, al decir de Berni, también trascendente.