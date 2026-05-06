6 de mayo de 2026
FRENO DE MANO
Recesión ATR: una automotriz volverá a parar la producción
Stellantis apagará su planta de El Palomar durante cuatro semanas, empezando a fines de este mes. Es por la caída en las ventas internas y en las exportaciones a Brasil.
No son buenos tiempos para la industria en general y para la automotriz en particular. Y una decisión de la empresa Stellantis lo confirma.
La firma anunció que detendrá su producción en la planta de la localidad bonaerense de El Palomar, donde se fabrican los automóviles Peugeot 208 y 2008, debido a la caída de las ventas.
No es sólo la baja en la comercialización de los vehículos dentro de las fronteras argentinas lo que disparó la determinación de los ejecutivos de Stellantis, sino también el desplome en paralelo de las exportaciones de autos a Brasil, el principal comprador externo.
Debido a esto, la planta de El Palomar dejará de funcionar entre el 25 de mayo, Día de la Revolución, y el 7 de junio, y luego tendrá otra parada entre el 13 y el 26 de julio.
Este cronograma ya fue informado por la empresa a los proveedores de autopartes.
No es la primera medida que adopta Stellantis frente a la caída en las ventas. A principios de este año inició un programa de retiros voluntarios para desprenderse de parte de su plantel ante la baja en la demanda. Y en febrero ya concretó una parada en las operaciones de la planta.