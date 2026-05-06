Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de mayo de 2026 FRENO DE MANO

Recesión ATR: una automotriz volverá a parar la producción

Stellantis apagará su planta de El Palomar durante cuatro semanas, empezando a fines de este mes. Es por la caída en las ventas internas y en las exportaciones a Brasil.

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