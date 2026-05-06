Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de mayo de 2026 INICIATIVAS

La Corte se reunió con Dichiara y Magario para presentar el proyecto de autarquía

Dos integrantes del máximo tribunal bonaerense mantuvieron un encuentro con las autoridades de ambas cámaras para acercarles el proyecto que presentaron en sociedad semanas atrás.

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