6 de mayo de 2026
INICIATIVAS
La Corte se reunió con Dichiara y Magario para presentar el proyecto de autarquía
Dos integrantes del máximo tribunal bonaerense mantuvieron un encuentro con las autoridades de ambas cámaras para acercarles el proyecto que presentaron en sociedad semanas atrás.
Luego de presentar la iniciativa en el marco de reclamos hacia la provincia para cubrir las vacantes de la justicia bonaerense, la Suprema Corte dio un nuevo paso para concretar la ansiada autarquía.
Durante la tarde de este miércoles hubo una importante reunión donde se encontraron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres, junto al vicepresidente Daniel Soria, con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, y la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario.
En dicho encuentro, las autoridades del máximo tribunal de justicia bonaerense hicieron entrega del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica del Poder Judicial a las autoridades de ambas cámaras para que tenga su tratamiento en la Legislatura bonaerense.
En el encuentro, del que participó el titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución SCBA, Carlos Safadi Márquez, también se dialogó sobre otros temas orientados a afianzar la gestión entre ambas instituciones.
El proyecto que presentó la Suprema Corte consta en que el máximo tribunal elaborará su propio proyecto de presupuesto, con participación previa del Ministerio Público. Se incorporará como sección autónoma al Presupuesto General de la Provincia, sin reducciones en su cuantía y bajo coordinación con el Ejecutivo. Las erogaciones se atenderán con cargo al Tesoro provincial y recursos propios.
También plantearon la distribución interna de dicho presupuesto: 65% para la Jurisdicción Administración de Justicia y 35% para el Ministerio Público (revisable anualmente según litigiosidad, personal y programas). A su vez, aspiran a contar con nuevos recursos propios: además de los actuales (tasas, multas, aranceles, etc.), se incorpora la participación en la renta de los depósitos judiciales en el Banco Provincia, entre el 40% y 50% de la rentabilidad generada. Esos fondos se destinarán prioritariamente a infraestructura, inmuebles, equipamiento y tecnología.
Con respecto a la política salarial, la Corte fijará el escalafón y remuneraciones, propiciando una progresiva paridad razonable con las remuneraciones promedio de la Justicia federal. Durante los primeros tres ejercicios, se coordinará con el Ejecutivo un convenio plurianual (hasta 5 años) para recuperar al menos el 85% de la brecha existente.
También aspiran a conformar un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación Tecnológica, donde el mismo se crea por 30 años para financiar obras edilicias, adquisiciones de inmuebles y proyectos tecnológicos. El Banco Provincia actuará como agente fiduciario.
Con respecto a la transparencia, la Suprema Corte se obliga a publicar información detallada en los sitios web del Poder Judicial y creación de un Comité de Programación y Armonización Financiera con el Ejecutivo, más una Comisión Bicameral en la Legislatura para seguimiento.
El proyecto de autarquía judicial impulsado por la Suprema Corte de Justicia cuenta con la participación y el acuerdo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), y la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).