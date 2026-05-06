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6 de mayo de 2026
ORGULLOSO

Intendente criticó a sus colegas: “Se pueden hacer obras saliendo de la queja permanente”

El nicoleño Santiago Passaglia se ufanó de que en su distrito administran bien los recursos y por eso pueden seguir realizando obras a pesar de la crisis. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, aseguró.

Intendente criticó a sus colegas: “Se pueden hacer obras saliendo de la queja permanente”
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El intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, destacó hoy que en su distrito no se frenaron las obras públicas con fondos propios y se diferenció de otros jefes comunales que, en vez de buscar resultados, recurren a la “queja permanente”.

Passaglia dijo que las obras en su distrito seguirán “gobierne quien gobierne” en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, gracias a su buena administración. 

“En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarles la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, enfatizó Passaglia.

En una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter), el jefe comunal, artífice junto a su hermano Manuel del espacio político Hechos, destacó que “los municipios pueden sostenerse por sí mismos” si tienen “gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”.

De esta manera, se diferenció de otros intendentes a quienes criticó elípticamente por lamentarse en vez de buscar resultados concretos. 

Passaglia hizo estas consideraciones a partir de la difusión de información sobre el malestar de alcaldes bonaerenses por la baja en la recaudación, tanto de la propia, en forma de tasas municipales, como de la provincial, que repercute en la disminución de los ya magros recursos que “bajan” del Estado bonaerense a los distritos en concepto de coparticipación. 

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