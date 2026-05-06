Volver | La Tecla Municipios 6 de mayo de 2026 ORGULLOSO

Intendente criticó a sus colegas: “Se pueden hacer obras saliendo de la queja permanente”

El nicoleño Santiago Passaglia se ufanó de que en su distrito administran bien los recursos y por eso pueden seguir realizando obras a pesar de la crisis. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, aseguró.

Compartir