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4 de mayo de 2026
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“Pequeño J” aterriza en Ezeiza: el acusado del triple crimen de Florencio Varela será indagado mañana

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, arribará esta tarde al aeropuerto de Ezeiza, procedente de Perú

“Pequeño J” aterriza en Ezeiza: el acusado del triple crimen de Florencio Varela será indagado mañana
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El imputado principal en la causa federal por el asesinato de tres mujeres será puesto a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Morón, donde mañana declarará en indagatoria.
 

Con un fuerte operativo de seguridad a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, este lunes por la tarde aterrizará en Ezeiza el principal imputado por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela el 19 de septiembre de 2025.
 

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, quien fue detenido en Perú y extraditado tras intensas gestiones judiciales y policiales entre ambos países.  
 

El hombre será trasladado bajo estrictas medidas de custodia al Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del magistrado Jorge Ernesto Rodríguez.
 

Según la investigación, “Pequeño J” sería un eslabón clave dentro de una estructura dedicada al narcotráfico y a maniobras para recuperar estupefacientes presuntamente sustraídos. 
 

a Justicia busca determinar su grado de participación y posible coordinación con otros miembros de la organización en el secuestro, maniatamiento, agresión, tortura y posterior asesinato de las tres mujeres: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
 

La indagatoria prevista para el martes permitirá obtener definiciones concretas sobre su implicancia y podría avanzar en la identificación de otros responsables. 
 

El expediente, que tramita como causa federal, mantiene activa la pesquisa para desarticular la red narco vinculada al hecho.

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