4 de mayo de 2026
REFORMA LABORAL
¿Funcionará? Entra en vigencia el esquema del gobierno nacional para crear empleo
El RIFL, incluido en la reforma laboral, quedó oficializado hoy. Apunta a que las empresas se animen a formalizar a sus empleados en negro.
A partir de hoy rige el sistema con el que el gobierno de Javier Milei pretende animar a las empresas a poner en blanco a los empleados que tienen en negro. ¿Funcionará?
El sistema que entra en vigor es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incluido en la ley de reforma laboral que aprobó el Congreso de la Nación. El RIFL busca incentivar la regularización de trabajadores informales a través de una reducción de las contribuciones patronales.
En concreto, este beneficio se otorga por cuatro años, a las empresas que contraten personal que no estuviera registrado. La idea es crear puestos de trabajo formales.
El sistema contempla la contratación de personas que ya estuvieran trabajando, pero en condiciones de informalidad, y también la de desocupados, exmonotributistas o personas provenientes del sector público (el Estado nacional concretó miles de despidos durante el mandato libertario).
La entrada en vigencia del RIFL fue posible por el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que dio de baja la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la Ley de Modernización Laboral (así llamó el gobierno a su proyecto de reforma del mundo del trabajo).