Brote de hantavirus en un crucero: tras las muertes, investigan los contagios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre un posible brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que partió el 20 de marzo desde Ushuaia, Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde. Hasta el momento se registraron tres muertes y seis personas afectadas en total.



Según el organismo internacional, un caso fue confirmado por laboratorio y otros cinco permanecen como sospechosos. De los afectados, tres fallecieron y uno continúa en cuidados intensivos en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica. Los otros dos casos activos siguen a bordo del buque.



Un pasajero neerlandés de 70 años presentó los primeros síntomas y murió a bordo. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena. Su esposa, de 69 años, también se enfermó, fue evacuada a Sudáfrica y falleció en Johannesburgo. La tercera víctima fatal se encontraba aún a bordo del crucero. Además, un ciudadano británico de 69 años fue evacuado y permanece en terapia intensiva. Las autoridades evalúan trasladar a los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde para aislarlos.



El MV Hondius, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, es un crucero polar con capacidad para unos 170 pasajeros y 70 tripulantes.



La compañía aseguró que la salud y seguridad de todos a bordo es su prioridad y colabora plenamente con las autoridades internacionales, incluida la OMS.



Aunque el crucero partió de Ushuaia, autoridades sanitarias de Tierra del Fuego descartaron casos locales recientes de hantavirus y señalaron que la provincia no es zona endémica. El foco de la investigación se dirige a posibles contactos previos de los pasajeros en la Patagonia continental, donde circula la cepa Andes, o a un eventual foco dentro del barco.



El hantavirus se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. En su forma grave puede provocar un síndrome cardiopulmonar con alta letalidad. Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe: fiebre, dolores musculares, cefalea y malestar general.



La OMS indicó que se están realizando análisis de laboratorio adicionales, secuenciación del virus e investigaciones epidemiológicas, y destacó la rápida coordinación internacional para contener el brote.