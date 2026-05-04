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4 de mayo de 2026
LA TECLA PATAGONIA

Semana clave tras un fin de semana caliente y con protestas en Chubut

Docentes y estatales autoconvocados se movilizaron en simultáneo en reclamo de una mejora salarial en varias ciudades de la Provincia. El conflicto recrudece y desde el Ejecutivo de Torres esperan poder descomprimirlo el miércoles en la mesa paritaria

Semana clave tras un fin de semana caliente y con protestas en Chubut
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Docentes autoconvocados volvieron a tomar las calles de Chubut durante el fin de semana en reclamo de una urgente recomposición salarial. Las principales movilizaciones se registraron el sábado en Trelew y Puerto Madryn, donde miles de maestros, acompañados por familias, estudiantes, auxiliares de la educación y otros trabajadores estatales, recorrieron los centros de las ciudades y realizaron ruidazos y marchas que visibilizaron el profundo malestar del sector.

Las protestas se suman a una serie de acciones que vienen creciendo en las últimas semanas en distintas localidades de la provincia, como Rawson, Comodoro Rivadavia y Gaiman.

Los autoconvocados denuncian que los salarios docentes se encuentran entre los más bajos del país y exigen una actualización real que permita recuperar poder adquisitivo frente al constante aumento del costo de vida.

Desde el Ejecutivo provincial, el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Educación, José Luis Punta, confirmaron que la estrategia para bajar la tensión pasa por la reapertura de la paritaria docente, convocada para este miércoles 6 de mayo. En el encuentro, que se desarrollará en Rawson, el Gobierno buscará presentar una oferta superadora a los gremios y avanzar en una solución concreta.
 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Chubut?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Chubut</a> sábado en Trelew con multitudinaria movilización. Estatales reclaman recomposición salarial. Las protestas son autoconvocadas, es decir no forman parte de un plan de lucha de los gremios. Hubo amenaza del gob. de quitar personería. <a href="https://t.co/ZuGa58V6tn">pic.twitter.com/ZuGa58V6tn</a></p>&mdash; Alejandra Sepulveda 💜💚 (@aleseputrelew) <a href="https://twitter.com/aleseputrelew/status/2050908669479366673?ref_src=twsrc%5Etfw">May 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Fuentes oficiales indicaron que también se trabaja en el cronograma de pago de sueldos, con el objetivo de dar una respuesta institucional al reclamo. Los docentes autoconvocados, que actúan por fuera de las estructuras sindicales tradicionales y cuestionan la representatividad de los gremios, vienen sosteniendo estas movilizaciones de manera independiente y han logrado sumar el apoyo de otros sectores de la administración pública, como personal de salud y estatales.

El malestar en el sector educativo chubutense se viene acumulando desde hace semanas, con rechazos a ofertas previas del Gobierno y medidas como la conciliación obligatoria. Los autoconvocados insisten en su pedido de un básico salarial que ronde los 1.500.000 pesos y rechazan descuentos por días de paro.Con la paritaria del miércoles como principal horizonte, el Gobierno provincial apuesta a que el diálogo permita descomprimir la situación y evitar una escalada mayor de las protestas en las próximas semanas.
 

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