Volver | La Tecla Nacionales 4 de mayo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Semana clave tras un fin de semana caliente y con protestas en Chubut

Docentes y estatales autoconvocados se movilizaron en simultáneo en reclamo de una mejora salarial en varias ciudades de la Provincia. El conflicto recrudece y desde el Ejecutivo de Torres esperan poder descomprimirlo el miércoles en la mesa paritaria

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