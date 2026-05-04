Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Turismo frío: la ocupación hotelera apenas superó el 35% el fin de semana largo

Con consumo en retroceso y sin incentivos claros, el sector turístico encendió alarmas tras un flojo fin de semana largo. Mientras el oficialismo relativiza el impacto, la oposición apunta a la falta de gestión para sostener la actividad en temporada baja.

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