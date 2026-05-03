La desaprobación al Gobierno se consolida y crece la demanda de cambio

Pasajeros de una pesadilla: la crisis sin fin del transporte en el AMBA El gobierno nacional logró destrabar un conflicto que duró casi un mes con una receta básica: poniendo algo de dinero para las empresas de colectivos. Pero las fallas estructurales del sistema siguen ahí. Se sigue viajando mal, el boleto sigue siendo caro y los subsidios presionan sobre las arcas públicas. Y otra inquietud que asoma: ¿qué pasará con los trenes?