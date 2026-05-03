La desaprobación al Gobierno se consolida y crece la demanda de cambio
Según un nuevo informe realizado por Zuban-Córdoba sobre 2.000 casos, la desaprobación supera el 64% y se instala un escenario político marcado por el malestar social y la incertidumbre electoral.
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La imagen del Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el inicio de la gestión. Un relevamiento nacional realizado por la consultora Zuban-Córdoba entre el 25 de abril y el 1 de mayo sobre 2.000 casos muestra una consolidación de la desaprobación y un escenario político atravesado por el desgaste oficialista, la fragmentación opositora y una creciente demanda de cambio.
Según el estudio, la gestión nacional registra una aprobación del 34,3%, mientras que el 64,5% de los encuestados desaprueba el rumbo del Gobierno. Los datos reflejan un constante aumento de la aprobación negativa, tendencia que continúa en ascenso desde diciembre del 2025, cuando la imagen negativa (49,6%) casi logró equipararse con la positiva (48,8%).
El informe también destaca una diferencia marcada entre géneros. Mientras que entre los hombres la aprobación alcanza el 38,5%, entre las mujeres cae al 30,1%. La desaprobación femenina llega al 69,5%, diez puntos por encima de la registrada entre los varones.
Dentro del oficialismo, los principales referentes también exhiben altos niveles de imagen negativa. Patricia Bullrich aparece como la dirigente con menor rechazo relativo dentro del espacio, con una imagen negativa del 55,5%, mientras que Javier Milei alcanza el 60,6%. Karina Milei y Manuel Adorni superan el 65% de valoración negativa, dato que da cuenta del desgaste político que han sufrido varias de las figuras principales de la cúpula libertaria.
Otro de los datos más relevantes del informe es la percepción social sobre la necesidad de un cambio de gobierno. El 71,2% de los encuestados considera que Argentina necesita un cambio de gobierno, frente a un 21% que rechaza esa idea. La demanda se vuelve todavía más contundente entre las mujeres, donde casi ocho de cada diez creen que hace falta una nueva conducción.
Sin embargo, el malestar con la gestión no se traduce necesariamente en una alternativa política consolidada. Los escenarios electorales evaluados muestran un mapa fragmentado y sin liderazgos dominantes.
En una primera proyección presidencial, el PJ-Fuerza Patria aparece con 28,4% de intención de voto, apenas por encima de La Libertad Avanza, que reúne 22,1%. Más atrás aparecen el PRO, la UCR y otras expresiones políticas, aunque con porcentajes menores y una elevada proporción de indecisos.
En un segundo escenario, que contempla una alianza entre la UCR, el PRO y otros partidos provinciales, el peronismo obtiene 31,7%, seguido por La Libertad Avanza con un 23,9%, mientras que el frente opositor ampliado no llega ni a un 10%. Un dato que incomoda es que en este escenario, el porcentaje de indecisos se consolida como la segunda opción, alcanzando un 30,5% de los encuestados.
En términos de potencial electoral, Javier Milei tiene un 18,7 % de voto seguro, mientras que un 12,7% sostiene podría llegar a votarlo. Sin embargo, sus niveles de rechazo electoral escalan hasta un 57,2%.
Entre los dirigentes opositores, Axel Kicillof es quien mejor se posiciona dentro de la potencialidad de voto. El gobernador bonaerense tiene un 27,8% de voto seguro, acompañado de un 16,3% de voto probable. Si bien su intención electoral negativa escala a un 43,8%, en comparativa con otros dirigentes, el ex-ministro de Economía de la Nación se ubica como un potencial candidato para enfrentar a Milei en 2027.
El estudio también registra la persistencia de una base desencantada dentro del electorado libertario. Entre quienes votaron a Milei en el ballotage, el 40,1% afirma sentirse defraudado por la gestión.
La encuesta retrata un escenario político marcado por la incertidumbre. La desaprobación al Gobierno se consolida, pero la oposición todavía no logra capitalizar de manera definitiva el malestar social. En la antesala del 2027, se deberá esperar a ver como se despliegan las distintas estrategias y quienes serán los candidatos que presente cada fuerza para la contienda electoral.