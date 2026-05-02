Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de mayo de 2026 CRISIS SANITARIA

IOMA en llamas: afiliados denuncian abandono y un sistema al borde del colapso

Hugo Ontiveros, referente de Unidos por IOMA, lanzó durísimas críticas contra la conducción de la obra social provincial y alertó por cirugías suspendidas, profesionales sin cobrar y miles de pacientes sin atención médica.

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