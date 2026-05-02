2 de mayo de 2026
CRISIS SANITARIA
IOMA en llamas: afiliados denuncian abandono y un sistema al borde del colapso
Hugo Ontiveros, referente de Unidos por IOMA, lanzó durísimas críticas contra la conducción de la obra social provincial y alertó por cirugías suspendidas, profesionales sin cobrar y miles de pacientes sin atención médica.
La crisis del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a quedar en el centro de la escena tras las fuertes declaraciones de Hugo Ontiveros, referente del espacio Unidos por IOMA, quien describió un panorama crítico para la obra social bonaerense y apuntó directamente contra la conducción del organismo.
El reclamo se da en medio de un escenario cada vez más complejo en la región capital, donde la suspensión de cirugías programadas encendió todas las alarmas. La decisión de la Sociedad Platense de Anestesiología de frenar intervenciones que no sean de urgencia expuso el impacto directo del atraso en los pagos.
Según denunciaron desde el sector, existen deudas correspondientes a diciembre y a los primeros meses de 2026, una situación que —advierten— compromete el funcionamiento mismo del sistema sanitario.
“Sin anestesiólogos no hay cirugías. No es una consigna exagerada, es literal”, remarcan desde el ámbito médico. La medida afecta no solo operaciones programadas, sino también partos complejos y procedimientos hospitalarios que requieren asistencia especializada.
En ese contexto, Ontiveros fue contundente al describir la situación actual del IOMA. “Es patético. Los anestesiólogos no cobraron un solo peso en todo el año y lo mismo ocurre con acompañantes terapéuticos y transportistas”, sostuvo.
El dirigente señaló que los atrasos llegan a superar los seis meses en algunos casos, lo que provoca que profesionales abandonen prestaciones porque los honorarios quedan licuados frente a los costos diarios. “Hay padres buscando terapistas en redes sociales porque nadie quiere atender por IOMA”, aseguró.
La crisis, según explicó, no se limita a un sector puntual. Farmacias con restricciones, entrega limitada de medicamentos y problemas en los traslados de personas con discapacidad forman parte de un cuadro generalizado de deterioro.
Uno de los puntos más cuestionados por Ontiveros es el carácter obligatorio de la afiliación para trabajadores estatales bonaerenses.
“Somos afiliados cautivos. El aporte se descuenta automáticamente del sueldo, pero después tenemos que mendigar atención médica”, afirmó. En ese sentido, planteó que miles de afiliados terminan pagando coberturas privadas adicionales ante la falta de respuestas de la obra social provincial.
El referente recordó que el movimiento Unidos por IOMA surgió durante la pandemia, cuando afiliados comenzaron a organizarse tras dificultades para acceder a atención médica en clínicas y hospitales.
Desde entonces, explicó, proliferaron grupos de autoconvocados en distintos distritos de la provincia, con miles de integrantes que comparten reclamos similares.
Ontiveros también apuntó contra la conducción del organismo encabezada por Homero Giles, a quien acusó de actuar con “desidia y soberbia” frente a los reclamos de afiliados.
Según relató, mantuvieron reuniones con legisladores provinciales y nacionales de distintos espacios políticos, aunque denunció que los avances quedaron limitados a pedidos de informes sin soluciones concretas. “Nadie quiere meterse con IOMA, está todo blindado”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó la falta de respuestas estructurales mientras, según afirmó, la obra social continúa financiando campañas institucionales y actividades recreativas.
Con más de dos millones de afiliados en toda la provincia, el deterioro del IOMA comienza a reflejarse en la atención cotidiana. La suspensión de cirugías, la reducción de prestaciones y la falta de profesionales disponibles configuran un escenario que preocupa tanto a pacientes como a trabajadores de la salud.
“Nosotros no pedimos privilegios, pedimos que nos atiendan. Estamos pagando por un servicio que no funciona”, concluyó Ontiveros, sintetizando el malestar creciente entre los afiliados de la obra social bonaerense.