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2 de mayo de 2026
OTRA SUBA

Multas más saladas: aumentan un 17% las infracciones de tránsito en PBA

El ajuste responde al incremento del precio de los combustibles. Circular sin VTV o cometer infracciones graves puede costar más de $2,2 millones.

Multas más saladas: aumentan un 17% las infracciones de tránsito en PBA
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El Gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización en el valor de las multas de tránsito que comenzará a regir durante mayo y junio, con un incremento cercano al 17% respecto del bimestre anterior. La medida impactará de lleno en el bolsillo de los conductores y vuelve a atarse directamente al precio de los combustibles.

La suba se explica por el aumento sostenido de las naftas, que vienen escalando desde el inicio del conflicto en Medio Oriente y empujan hacia arriba el valor de la Unidad Fija (UF), parámetro utilizado para calcular las sanciones viales en la provincia de Buenos Aires.

En concreto, la UF pasó de $1.896 a $2.215 para el nuevo período bimestral. Como consecuencia, las infracciones más graves podrán superar los $2,2 millones, mientras que negarse a un control de alcoholemia tendrá penalidades aún mayores.

El esquema ya había registrado incrementos previos: un 5,6% a comienzos de 2026 y otro 4,9% durante marzo y abril. En paralelo, el valor del litro de nafta Premium —referencia tomada en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata— acumuló subas significativas durante el último año y continúa marcando el ritmo de actualización.

Los nuevos valores de las multas

Con la actualización vigente, las sanciones quedan establecidas de la siguiente manera:

•    Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000.
•    Sin casco o sin cinturón de seguridad: entre $110.750 y $221.500.
•    Cruzar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Circular en contramano: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500.
•    Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000.
•    Circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Manejar sin edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Conducir sin licencia habilitante: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Circular sin documentación: entre $110.750 y $221.500.
•    Sin seguro obligatorio: entre $664.500 y $2.215.000.
•    Sin comprobante del seguro: entre $110.750 y $221.500.
•    Exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500.
 

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