30 de abril de 2026
DELICADO
Operaron de urgencia a Diego Peretti
El actor se fue a hacer un chequeo y quedó internado por problemas cardíacos. Fue sometido a una angioplastia. Debe guardar reposo y se suspendieron las funciones de su obra por varias semanas.
El actor Diego Peretti fue operado de urgencia por problemas cardíacos y quedó internado. Su evolución es favorable, según informaron los médicos, pero deberá guardar reposo, y por eso las funciones de las próximas semanas de su obra El jefe del jefe fueron suspendidas.
Peretti, que tiene 63 años, se fue a hacer un control al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Allí le detectaron una obstrucción arterial y lo sometieron a una angioplastia, con la colocación de un stent.
Los médicos le detectaron una cardiopatía isquémica, una afección que consiste en el angostamiento de las arterias coronarias. La intervención a la que fue sometido es muy común.
Peretti quedó internado y su evolución es favorable, pero los médicos indicaron que deberá guardar reposo por un tiempo. En estos momentos está en cartel la obra El jefe del jefe, que protagoniza junto a Federico D’Elía; todas las funciones de los próximos días fueron reprogramadas para la semana del 22 de mayo, de modo que el actor pueda recuperarse.