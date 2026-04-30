Volver | La Tecla Nacionales 30 de abril de 2026 DELICADO

Operaron de urgencia a Diego Peretti

El actor se fue a hacer un chequeo y quedó internado por problemas cardíacos. Fue sometido a una angioplastia. Debe guardar reposo y se suspendieron las funciones de su obra por varias semanas.

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