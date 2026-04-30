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30 de abril de 2026
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Operaron de urgencia a Diego Peretti

El actor se fue a hacer un chequeo y quedó internado por problemas cardíacos. Fue sometido a una angioplastia. Debe guardar reposo y se suspendieron las funciones de su obra por varias semanas.

Operaron de urgencia a Diego Peretti
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El actor Diego Peretti fue operado de urgencia por problemas cardíacos y quedó internado. Su evolución es favorable, según informaron los médicos, pero deberá guardar reposo, y por eso las funciones de las próximas semanas de su obra El jefe del jefe fueron suspendidas.

Peretti, que tiene 63 años, se fue a hacer un control al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Allí le detectaron una obstrucción arterial y lo sometieron a una angioplastia, con la colocación de un stent.

Los médicos le detectaron una cardiopatía isquémica, una afección que consiste en el angostamiento de las arterias coronarias. La intervención a la que fue sometido es muy común.

Peretti quedó internado y su evolución es favorable, pero los médicos indicaron que deberá guardar reposo por un tiempo. En estos momentos está en cartel la obra El jefe del jefe, que protagoniza junto a Federico D’Elía; todas las funciones de los próximos días fueron reprogramadas para la semana del 22 de mayo, de modo que el actor pueda recuperarse.
 

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