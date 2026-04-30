Clink caja: Provincia emite $300 mil millones para refinanciar vencimientos
La Provincia colocará dos bonos en pesos, uno a tasa variable y otro ajustado por inflación, para refinanciar vencimientos y evitar pagos inmediatos. La operación incluye canje de deuda y garantía con coparticipación, en el marco de la estrategia financiera de Kicillof.
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La Provincia de Buenos Aires avanzó con una nueva operación de endeudamiento por más de $316.000 millones, en una jugada orientada a descomprimir vencimientos inmediatos y reordenar su perfil de deuda. La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 226 del Ministerio de Economía.
El esquema contempla la emisión de dos instrumentos financieros en pesos, con diferentes plazos y estructuras. Por un lado, un bono a tasa variable con vencimiento en abril de 2027 por hasta $113.402 millones; por otro, un título ajustado por CER con vencimiento en abril de 2028 por hasta $203.208 millones.
El objetivo central de la operación no es financiar gasto nuevo sino administrar pasivos. Según se desprende de la norma, los fondos estarán destinados a cancelar servicios de deuda pública, ya sea mediante pagos directos, refinanciación o reestructuración de compromisos existentes.
Uno de los puntos clave es que la colocación permitirá canjear títulos que vencen en mayo de 2026. Es decir, la Provincia busca anticiparse a ese compromiso inmediato ofreciendo a los tenedores la posibilidad de integrar los nuevos bonos con esos instrumentos, evitando así una salida de caja significativa en el corto plazo.
El diseño financiero incluye tasas atadas al mercado. En el caso del bono a 2027, el interés será variable y estará vinculado a la tasa TAMAR más un margen de 700 puntos básicos, mientras que el título a 2028 ofrecerá una tasa fija del 9% anual más ajuste por inflación vía CER.
Como garantía, la Provincia vuelve a apelar a un mecanismo habitual: la cesión de recursos de la coparticipación federal. Esto implica que, en caso de incumplimiento, los pagos de deuda podrían ejecutarse directamente sobre esos ingresos, una herramienta que mejora la percepción de riesgo para los inversores.
La operación se inscribe dentro de las autorizaciones de endeudamiento previstas en la Ley N° 15.561, que habilita al Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones. A su vez, parte de los fondos obtenidos deberán destinarse automáticamente al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.