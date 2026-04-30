Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026 BOLETIN OFICIAL

Clink caja: Provincia emite $300 mil millones para refinanciar vencimientos

La Provincia colocará dos bonos en pesos, uno a tasa variable y otro ajustado por inflación, para refinanciar vencimientos y evitar pagos inmediatos. La operación incluye canje de deuda y garantía con coparticipación, en el marco de la estrategia financiera de Kicillof.

Compartir