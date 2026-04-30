Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026 LOGRO

Maximiliano Abad asumió la vicepresidencia de la Comisión de Acuerdos: un rol estratégico para la Justicia

El senador radical quedó en un cargo clave de la vital comisión en el Congreso. Allí se define la idoneidad de los magistrados propuestos por el Presidente.

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