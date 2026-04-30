Maximiliano Abad asumió la vicepresidencia de la Comisión de Acuerdos: un rol estratégico para la Justicia
El senador radical quedó en un cargo clave de la vital comisión en el Congreso. Allí se define la idoneidad de los magistrados propuestos por el Presidente.
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, asumió formalmente la vicepresidencia de la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. El cuerpo legislativo quedó conformado bajo la presidencia de Juan Carlos Pagotto, senador nacional por la provincia de La Rioja, mientras que Martín Goerling Lara, senador nacional por la provincia de Misiones ocupa la secretaría. Esta comisión es una de las más relevantes de la Cámara Alta, ya que funciona como el filtro constitucional indispensable para validar el nombramiento de jueces, fiscales, diplomáticos y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
La comisión de Acuerdos es clave porque allí se define la idoneidad y el respaldo político de quienes integrarán el Poder Judicial. Para la provincia de Buenos Aires, este espacio es vital: actualmente se tramitan pliegos para cubrir vacantes en los Tribunales Orales Federales de La Plata y San Martín, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y el nuevo Juzgado Federal de Hurlingham.
La importancia de cubrir estas vacantes radica en el fortalecimiento de la justicia. La falta de jueces titulares en zonas como La Plata y San Martín genera demoras que impiden cumplir con el plazo razonable de los procesos.
Asimismo, la labor en la Comisión de Acuerdos es una herramienta central para reducir la precariedad de las subrogancias, se evita la sobrecarga de magistrados que deben atender múltiples juzgados a la vez, devolviendo la especialización y la celeridad a las causas de alto impacto social.
El alcance de la selección de pliegos abarca a todos los juzgados federales de toda la República Argentina. La Comisión de Acuerdos es fundamental en el proceso de selección de jueces, actuando como un filtro institucional decisivo dentro del sistema democrático. Lo importante de la selección de jueces tiene que ver con el normal funcionamiento del poder judicial, el funcionamiento del sistema, cobertura de vacantes para que los ciudadanos tener acceso a la justicia.