30 de abril de 2026
MATHEU 130
El PJ convocó al Congreso Nacional para el 19 de mayo e incrementa las críticas al gobierno
Encabezados por José Mayans y con fuerte presencia bonaerense, el Consejo partidario se reunió en la histórica sede porteña y puso fecha para la reunión del Congreso.
El Partido Justicialista comenzó a mover sus fichas en el tablero político nacional. En una reunión del Consejo Nacional Federal encabezada por el senador formoseño José Mayans, la conducción partidaria resolvió convocar al Congreso Nacional del PJ para el próximo 19 de mayo, con el objetivo de analizar el escenario político, económico e internacional y ordenar la estrategia del espacio de cara a lo que viene.
El encuentro se realizó en la histórica sede de la calle Matheu, en el barrio porteño de Balvanera, y reunió a dirigentes nacionales, intendentes, legisladores y representantes sindicales, en una cita atravesada por fuertes cuestionamientos al gobierno de Javier Milei.
Durante su intervención, Mayans sostuvo que el Justicialismo debe asumir un rol central frente a la crisis actual y afirmó que “la esperanza del pueblo argentino está en el PJ”. En esa línea, lanzó duras críticas contra la administración libertaria, a la que acusó de avanzar sobre el Estado y el patrimonio público, provocando —según expresó— un profundo deterioro social.
El vicepresidente partidario también apuntó contra la reciente exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, a la que calificó como una intervención “bochornosa”. Según el senador, el oficialismo intenta ocultar con ese tipo de presentaciones las dificultades de gestión que atraviesa el Gobierno nacional.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo vinculadas al sistema político. Los consejeros debatieron sobre la posible reforma electoral, el futuro de las PASO, el financiamiento de los partidos políticos y el proyecto de Ficha Limpia, temas que el peronismo observa con atención por su impacto directo en el funcionamiento democrático.
Mayans remarcó que el PJ debe construir una alternativa política capaz de enfrentar lo que definió como un contexto de “injusticia social” y plantear una propuesta de país hacia adelante.
La reunión también incluyó un análisis del escenario global, especialmente el conflicto internacional que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Desde la conducción justicialista cuestionaron la postura del presidente Milei en materia de política exterior y advirtieron que el mandatario estaría respaldando alineamientos internacionales sin debate previo en el Congreso.
Otro tramo importante del encuentro estuvo dedicado a la situación orgánica del partido en distintas provincias. El interventor del PJ de Salta, Pablo Kóziner, presentó por videoconferencia un informe sobre el estado institucional del distrito.
A su turno, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, expuso sobre la intervención del PJ jujeño, mientras que el jefe comunal de Cañuelas, Gustavo Arrieta, junto a Máximo Rodríguez, detallaron los avances del proceso de normalización del PJ en Misiones.
También tomaron la palabra la secretaria del PJ nacional, Teresa García; el diputado nacional Agustín Rossi; el titular de la UOM, Abel Furlán; y el exgobernador bonaerense Felipe Solá, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización partidaria y consolidar una propuesta opositora.
Además de convocar al Congreso Nacional, el Consejo Federal acordó avanzar con elecciones internas en los PJ de Salta y Jujuy, previstas para el 25 de octubre, en una señal de reordenamiento territorial del peronismo.
Con este movimiento, el PJ busca reorganizar su estructura, debatir su estrategia política y posicionarse como alternativa frente al gobierno libertario, en un escenario marcado por tensiones económicas, reformas institucionales en discusión y una oposición que intenta recuperar centralidad.