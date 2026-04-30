Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026 ACUERDO

Colectivos: la Nación empezará a mandar fondos para desactivar el conflicto

El gobierno recibió a las cámaras del sector y les prometió cancelar la mitad de la deuda en los próximos días. La semana que viene se retomarían las frecuencias normales. También aumentará el boleto.

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