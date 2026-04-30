30 de abril de 2026
ACUERDO
Colectivos: la Nación empezará a mandar fondos para desactivar el conflicto
El gobierno recibió a las cámaras del sector y les prometió cancelar la mitad de la deuda en los próximos días. La semana que viene se retomarían las frecuencias normales. También aumentará el boleto.
El gobierno nacional les prometió a las empresas de colectivos que en los próximos días cancelará la mitad de la deuda que mantiene con ellas desde principios de año, con lo que procura desactivar el conflicto que derivó en una drástica baja de las frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la consecuente formación de largas colas en las paradas.
Fue durante una reunión en la Secretaría de Transporte, la primera acción relevante del nuevo titular del área, Mariano Plencovich, luego de que su antecesor, Fernando Herrmann, fuera relocalizado en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura en reemplazo de Carlos Frugoni, eyectado por el escándalo suscitado por el descubrimiento de propiedades y sociedades no declaradas.
“El gobierno se comprometió a empezar a girar unos 65.000 millones de pesos en los próximos días. Esto nos da aire para pagar los sueldos. La fecha de pago es el jueves que viene”, dijo a La Tecla una fuente empresaria que agregó que con el anuncio del gobierno (que también involucra un aumento de la tarifa) “no vemos un panorama conflictivo en el futuro cercano”.
La puja entre las transportistas y la Nación lleva un mes, y se disparó por el aumento del precio del gasoil a causa de la guerra en Medio Oriente motorizada por Donald Trump. Desde el inicio de esa conflagración, el barril de petróleo Brent subió de unos 60 dólares a alrededor de 100, con fluctuaciones diarias, ya que Irán, el país que está en la mira de los Estados Unidos e Israel, controla el estrecho de Ormuz, por donde pasan buena parte de los buques petroleros.
Las cámaras del sector lanzaron esta semana un comunicado en el que se declaraban “en estado de emergencia” y advertían que si no obtenían respuestas concretas del gobierno en la reunión de hoy, podrían volver a reducir las frecuencias.
La promesa de Plencovich, sin embargo, calmó las aguas: el monto que giraría el gobierno equivale a la mitad de la deuda que las empresas contabilizan por parte del gobierno, que según sus cálculos en estos momentos asciende a unos 128.000 millones de pesos.