30 de abril de 2026
FLOTA HUMANITARIA
Una diputada bonaerense de la Izquierda fue detenida por el ejército de Israel
Se trata de Mónica Schlothauer, representante de Izquierda Socialista, junto con Pablo Giachello del Partido Obrero que también integra la lista del FIT. La flotilla Global Sumud llevaba ayuda humanitaria a Palestina con más de 170 activistas a bordo
El conflicto en Medio Oriente volvió a escalar este jueves tras el operativo militar del Ejército israelí que terminó con la interceptación de la flotilla internacional Global Sumud, una misión civil que intentaba abrir un corredor humanitario hacia Gaza. Entre las personas detenidas se encuentra la diputada bonaerense del Frente de Izquierda, Mónica Schlothauer.
En dicha flota se encuentra la diputada bonaerense por el Frente de Izquierda, Mónica Schlothauer (de Izquierda Socialista) junto con Pablo Giachello, representante del Partido Obrero. Ambos dirigentes integraron la boleta del Frente de Izquierda en las elecciones del 7 de septiembre en la Tercera Sección electoral. Schlothauer ocupa una banca en la Cámara de Diputados, mientras que Giachello tendrá la oportunidad de sentarse en el recinto gracias a la rotación de bancas que hace el espacio.
Según informó el gobierno de Israel, alrededor de 175 activistas que viajaban en distintas embarcaciones fueron detenidos durante un abordaje realizado de madrugada en aguas internacionales del Mediterráneo, al sur de Grecia y a más de mil kilómetros de las costas israelíes y de la Franja de Gaza.
La flotilla estaba integrada por más de medio centenar de barcos con militantes, dirigentes políticos, médicos y activistas provenientes de distintos países, cuyo objetivo era denunciar el bloqueo sobre Gaza y trasladar ayuda humanitaria.
Desde Argentina, la referente del Frente de Izquierda Miriam Bregman denunció que al menos cinco ciudadanos argentinos quedaron bajo custodia israelí. Entre ellos se encuentran Celeste Fierro, Pablo Giachello, Raúl Laguna Bosch, Ezequiel Peressini y la diputada bonaerense Mónica Schlothauer, quienes participaban de la travesía junto a centenares de activistas internacionales.
La Cancillería israelí confirmó las detenciones mediante un mensaje en redes sociales con tono irónico, donde afirmó que los activistas “se dirigen tranquilamente a Israel”, acompañado por imágenes difundidas por el propio gobierno en las que se observa a los detenidos ya a bordo de buques militares.
Horas antes, autoridades israelíes habían sostenido que en una de las embarcaciones interceptadas se hallaron elementos prohibidos, una versión que fue rechazada por los organizadores de la misión humanitaria.
Desde la organización Global Sumud aseguraron que durante el abordaje las fuerzas israelíes inutilizaron los motores de varios barcos, dejando a las tripulaciones sin capacidad de maniobra mientras se aproximaba una fuerte tormenta. La situación fue calificada por los activistas como una “maniobra extremadamente peligrosa”.
Además remarcaron que el operativo ocurrió lejos de cualquier zona de conflicto directo, ya que —según señalaron— el contacto con los buques militares se produjo en aguas internacionales y no cerca de Gaza.
Algunas embarcaciones lograron evitar la primera avanzada militar y se dirigieron hacia aguas territoriales griegas. El activista argentino Lautaro Rivara indicó que cerca de 15 barcos habían sido capturados inicialmente, mientras el resto intentaba continuar la navegación.
La interceptación generó repercusiones diplomáticas inmediatas. Desde la Unión Europea reclamaron a Israel que respete la libertad de navegación y el derecho internacional marítimo. El portavoz del Servicio de Acción Exterior europeo, Anouar El Anouni, sostuvo que ese principio “debe ser garantizado”.
En la misma línea, la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, cuestionó duramente el operativo y denunció que se trató de una acción ilegal en aguas internacionales. A través de redes sociales, se preguntó cómo puede permitirse la captura de embarcaciones civiles frente a territorio europeo y habló de un “apartheid sin fronteras”.
La flotilla había partido desde Italia y replicaba una iniciativa similar realizada el año pasado, que también terminó con la intervención de fuerzas israelíes. Desde la organización aseguran que la campaña busca visibilizar el bloqueo sobre Gaza mediante acciones de resistencia civil internacional coordinadas por mar.
Mientras tanto, los activistas detenidos —entre ellos la legisladora bonaerense Schlothauer— serían trasladados a puertos israelíes, aunque aún no se difundieron precisiones oficiales sobre su situación judicial ni los plazos de liberación.
El episodio suma tensión internacional y abre un nuevo capítulo diplomático que también impacta en la política argentina, con dirigentes del Frente de Izquierda reclamando la inmediata liberación de los militantes detenidos.