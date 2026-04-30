Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026 FLOTA HUMANITARIA

Una diputada bonaerense de la Izquierda fue detenida por el ejército de Israel

Se trata de Mónica Schlothauer, representante de Izquierda Socialista, junto con Pablo Giachello del Partido Obrero que también integra la lista del FIT. La flotilla Global Sumud llevaba ayuda humanitaria a Palestina con más de 170 activistas a bordo

Compartir