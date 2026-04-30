30 de abril de 2026
EN PLAZA DE MAYO
La CGT movilizó y crecen las presiones para avanzar hacia un paro general
La central obrera movilizó a miles y endureció su discurso contra el rumbo económico, pero evitó ponerle fecha a una huelga. Emitieron un comunicado donde advierten que puede “alterarse la paz social”.
La CGT volvió a ocupar el centro de la escena política con una movilización masiva en Plaza de Mayo que combinó liturgia sindical, mensajes al Gobierno y una creciente presión interna y externa para avanzar hacia un paro general. En un contexto de fuerte tensión social y deterioro del poder adquisitivo, la central obrera midió fuerzas en la calle y dejó señales ambiguas sobre los próximos pasos.
La convocatoria reunió a las principales columnas de los gremios confederados, movimientos sociales y sectores del peronismo, en una postal que buscó mostrar volumen político y capacidad de movilización. Desde el escenario, los dirigentes gremiales endurecieron el tono contra la política económica, con críticas al ajuste, la caída del salario real y el impacto de la inflación sobre los trabajadores formales e informales.
Sin embargo, más allá de los discursos, el dato político pasó por lo que no se dijo de manera explícita: la fecha de un paro general. La conducción de la CGT optó por mantener el suspenso, en una jugada que expone las tensiones internas entre los sectores más dialoguistas y aquellos que reclaman medidas de fuerza inmediatas. Sin embargo, fue el propio Pablo Moyano quien sostuvo que la CGT “está pidiendo un paro general”.
Durante la lectura del comunicado en Plaza de Mayo, la CGT advirtió: “La mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino. El Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".
En ese marco, las presiones comenzaron a escalar. Desde las bases sindicales, delegados y regionales vienen empujando por una huelga nacional, argumentando que la movilización, por sí sola, resulta insuficiente frente al escenario económico. A esto se suma el reclamo de sectores de la oposición política y del propio peronismo, que ven en la CGT un actor clave para marcarle límites al Gobierno.
El triángulo de conducción cegetista, por ahora, busca ganar tiempo. La estrategia pasa por sostener la unidad interna y evitar una fractura entre los gremios más duros y los que aún apuestan a canales de negociación abiertos. En ese equilibrio delicado, la central obrera intenta no quedar desfasada frente a un clima social que se recalienta.
Así, la marcha en Plaza de Mayo funcionó como una demostración de fuerza, pero también como un punto de inflexión. La CGT quedó en el centro de la presión: entre la calle que exige respuestas y una dirigencia que mide cada movimiento. El paro general, por ahora, es una incógnita con fecha abierta, pero cada vez más presente en el horizonte sindical.