Volver | La Tecla Nacionales 30 de abril de 2026 EN PLAZA DE MAYO

La CGT movilizó y crecen las presiones para avanzar hacia un paro general

La central obrera movilizó a miles y endureció su discurso contra el rumbo económico, pero evitó ponerle fecha a una huelga. Emitieron un comunicado donde advierten que puede “alterarse la paz social”.

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