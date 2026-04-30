30 de abril de 2026
ENCUENTROS
Ferraresi tiende puentes con otros sectores en el Conurbano: “No hay lugar para cegueras ideológicas”
El intendente de Avellaneda mantuvo encuentros con dirigentes opositores en la Legislatura con el fin de intercambiar miradas y buscar consensos
El kicillofismo continúa con la postura de formar un gran frente opositor al gobierno de Javier Milei y sus dirigentes tejen puentes con otros sectores de la oposición.
Un encargado para esta tarea es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien recibió en su desapacho a dirigentes de espacios alejados al peronismo en la Legislatura bonaerense.
no de esos encuentros se dio con dirigentes de Nuevos Aires, con el fin de intercambiar miradas sobre la coyuntura económica, política y social de la provincia de Buenos Aires.
El intendente se reunió con los diputados Fabián Luayza y Viviana Romano, además de la concejala Zunilda Benítez.
Para celebrar el encuentro, Ferraresi sentenció: “Nos reunimos con dirigentes del espacio Nuevos Aires. Porque en este momento de la historia no hay lugar para cegueras ideológicas. Tenemos que dialogar, debatir, intercambiar miradas y buscar consensos para que nuestro pueblo pueda volver a ser feliz”.
El jefe comunal también participó durante la jornada de miércoles en la movilización de intendentes hacia el ministerio de Capital Humano para continuar con el reclamo bonaerense de 220 millones de pesos únicamente en alimentos.
Ya hubo otras ocasiones donde dirigentes de Nuevos Aires realizan un guiño hacia el peronismo. Semanas atrás, el propio Fabián Luayza presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para declarar al exintendente de Berazategui, Juan José Mussi, como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires.
“El fallecimiento del Dr. Mussi, acaecido el pasado 24 de noviembre de 2025 a los 84 años, priva a la provincia de Buenos Aires de uno de sus referentes políticos más notables, pero su legado permanece indeleble en la gestión, la obra pública y el afecto de su comunidad”, sostuvo el bloque de Nuevos Aires en los fundamentos del proyecto presentado.