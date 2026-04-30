Ferraresi tiende puentes con otros sectores en el Conurbano: “No hay lugar para cegueras ideológicas”

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PBA cerró el 2025 con fuerte desequilibrio fiscal: menos recursos y más presión social El informe del Ministerio de Economía bonaerense muestra que la administración provincial logró mantener superávit económico durante 2025, aunque el deterioro de los ingresos y la continuidad de la obra pública empujaron el déficit financiero a más de $2 billones.