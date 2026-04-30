En lo importante: polémica en La Plata por beneplácito a una organización denunciada por abusos
Una iniciativa de la concejala de La Plata, Melany Horomadiuk plantea un "beneplácito" por los 45 años de "El Arte de Vivir"
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El Concejo Deliberante de La Plata deberá analizar el proyecto de declaración presentado por la concejala del monobloque ASAP Nueva Generación. El texto ingresó ayer 29 de abril y será derivado a comisión en la próxima sesión.
Se supone que la presentación de la iniciativa va a traer discusiones en el seno de los ediles dado que la organización tiene a lo largo de su historia graves denuncias por abusos e incluso ha sido considerada como una secta.
Recordemos que la edil Horomadiuk creó su propio bloque tras separarse del espacio UCR-PRO y lo llamó ASAP, que significa Anticorrupción, Seguridad y Acción Platense.
Repasemos un poco la historia de la organización “El arte de vivir”
En el año 2022, dos mujeres argentinas, dos uruguayas y dos brasileñas denunciaron haber sido víctimas de situaciones de abuso en la organización guiada por el gurú indio Sri Sri Ravi Shankar.
Las presentaciones apuntaron contra un discípulo del famoso líder espiritual, el maestro yogui de origen indio Swami Paramtej y generaron una fuerte controversia. Las denuncias se conocieron a partir de las publicaciones que realizó el diario O Globo, primero, y luego el diario El País, de Uruguay.
Paramtej, de 49 años, se desempeñó por 15 años como referente de El Arte de Vivir en América Latina y recorrió varios países en los que disertó sobre clases de meditación y yoga. La entidad informó que lo apartó luego de las denuncias. Paramtej recorrió varios países a lo largo de los años en los que ofreció charlas de meditación y yoga. Su nombre real es Pankaj Gupta y es oriundo de la India. Swami, en tanto, es un título dado a los discípulos de Ravi Shankar.
Según consignó El País, los discípulos de Shankar deciden permanecer en celibato y renunciar a la vida material para difundir el conocimiento y la gracia del líder espiritual. De acuerdo a las denuncias que trascendieron, Paramtej generaba una relación de confianza con las víctimas, que las hacía sentir “especiales”.
El 31 de julio de 2022, cuando se conoció la publicación en Uruguay, la organización publicó un comunicado en las redes en el que no se responsabilizó por lo ocurrido “dentro” de la institución, sin embargo, en el mismo comunicado afirmó que desplazó a los acusados y que se brindó asistencia a las denunciantes. Paramtej fue “suspendido definitivamente” de la organización.
En el año 2012, el periodista Pablo Duggan se convirtió en el primer arrepentido de "El Arte de Vivir". En declaraciones a la revista Noticias contaba entonces: "Lo primero que me llamó la atención es que El Arte de Vivir, a pesar de serlo, no funciona como una ONG. En realidad, es una empresa dedicada a vender sus productos: los famosos cursos de respiración anti estrés".
Duggan relataba además que: "las inconsistencias de esta fundación son muchas. Al tiempo de participar en sus actividades detecté que la prédica en los cursos, en cuanto a que el El Arte de Vivir no promovía ninguna religión, no era cierta. Ravi Shankar es hinduista y su prédica religiosa es solapada en los cursos I y II, nada lejano del cristianismo tradicional".
Por su parte Pablo Salum, militante de la Ley Antisectas, apuntó contra la entidad y señaló que realiza “estafas, subsidios, evasión, coerción psicológica y esclavitud laboral detrás del supuesto voluntariado”.
En su sitio web escribió: "Los millones que recaudan a nivel mundial no solo están destinados a seguir expandiendo su gran imperio sino a la compra de inmuebles y expandir la empresa comercial, venta de agua embotellada, casamientos arreglados entre adeptos, agencia de turismo, constructoras, desarrollo de software, venta de alimentos y cosmetología, bienes raíces y mucho más".