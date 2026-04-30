Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026

En lo importante: polémica en La Plata por beneplácito a una organización denunciada por abusos

Una iniciativa de la concejala de La Plata, Melany Horomadiuk plantea un "beneplácito" por los 45 años de "El Arte de Vivir"

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