Nació Vito, el primer hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

Una gran alegría para la familia Macri-Ludueña. Este jueves por la mañana nació Vito, el primer hijo en común del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la conductora María Belén Ludueña.



El parto se realizó por cesárea en el Sanatorio Otamendi, tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud.



En las próximas horas, la pareja tiene previsto compartir los primeros detalles y fotografías del nuevo integrante de la familia en sus redes sociales.



Vito no es un nombre elegido al azar. Hace algunas semanas, Ludueña reveló que lo seleccionó porque lo asocia con “vida y protección”, valores que deseaba transmitir a su hijo. Además, destacó que el apellido Macri complementaba de forma armónica la elección.



Horas antes del nacimiento, Belén compartió en Instagram emotivas imágenes de los últimos momentos como pareja sin hijos: la “última foto de dos” en el ascensor de su edificio y una foto relajada en el living de su casa. También publicó una imagen de su visita a la gruta de la Virgen de Lourdes en Mar del Plata, a quien le pidió protección para el parto: “Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más… Amén”.



Para Jorge Macri, Vito es su cuarto hijo (ya es padre de Antonio, Giorgio y Martina de su matrimonio anterior con Florencia De Nardi). Para María Belén Ludueña, en cambio, es su primer hijo, un anhelo que había expresado en varias ocasiones.



La pareja, que se conoció en un programa de televisión y consolidó su relación durante la pandemia, celebra ahora la llegada de Vito, quien completa la familia con mucha emoción y fe.



