Apps
Jueves, 30 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
30 de abril de 2026
NOVEDAD

Nació Vito, el primer hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

La conductora y periodista dio a luz este jueves al heredero en un parto por cesárea realizado en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires

Nació Vito, el primer hijo de Jorge Macri y María Belén LudueñaNació Vito, el primer hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña
Compartir

Una gran alegría para la familia Macri-Ludueña. Este jueves por la mañana nació Vito, el primer hijo en común del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la conductora María Belén Ludueña.
 

El parto se realizó por cesárea en el Sanatorio Otamendi, tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. 
 

En las próximas horas, la pareja tiene previsto compartir los primeros detalles y fotografías del nuevo integrante de la familia en sus redes sociales.
 

Vito no es un nombre elegido al azar. Hace algunas semanas, Ludueña reveló que lo seleccionó porque lo asocia con “vida y protección”, valores que deseaba transmitir a su hijo. Además, destacó que el apellido Macri complementaba de forma armónica la elección.
 

Horas antes del nacimiento, Belén compartió en Instagram emotivas imágenes de los últimos momentos como pareja sin hijos: la “última foto de dos” en el ascensor de su edificio y una foto relajada en el living de su casa. También publicó una imagen de su visita a la gruta de la Virgen de Lourdes en Mar del Plata, a quien le pidió protección para el parto: “Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más… Amén”.
 

Para Jorge Macri, Vito es su cuarto hijo (ya es padre de Antonio, Giorgio y Martina de su matrimonio anterior con Florencia De Nardi). Para María Belén Ludueña, en cambio, es su primer hijo, un anhelo que había expresado en varias ocasiones.
 

La pareja, que se conoció en un programa de televisión y consolidó su relación durante la pandemia, celebra ahora la llegada de Vito, quien completa la familia con mucha emoción y fe.

Nació Vito, el primer hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Clink caja: Provincia emite $300 mil millones para refinanciar vencimientos

La Provincia colocará dos bonos en pesos, uno a tasa variable y otro ajustado por inflación, para refinanciar vencimientos y evitar pagos inmediatos. La operación incluye canje de deuda y garantía con coparticipación, en el marco de la estrategia financiera de Kicillof.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Revisión técnica”: Provincia le baja el pulgar a una obra millonaria en distrito libertario

El ajuste sobre PBA: la críticas internas a Kicillof y el mensaje desde la Legislatura

Marcha de intendentes con puertas cerradas: no aceptaron documentos para Pettovello

“Pato” a la cancha: jugará con los alcaldes del PJ y disputará la intendencia

Pampita en crisis total

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET