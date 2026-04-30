Juicio por Maradona: Verónica Ojeda sigue declarando y pone en jaque al tribunal

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una jornada clave este jueves. Tras una tensa audiencia el martes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro reanudará el debate a partir de las 10.



Verónica Ojeda, madre de Dieguito, continuará su declaración. Durante su testimonial del martes, Ojeda sorprendió al admitir que poseía un nuevo audio de la reunión realizada a principios de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, donde la familia y el equipo médico decidieron el alta y la internación domiciliaria en Tigre, donde Diego falleció 25 días después.



El audio que aportó Ojeda, que ella misma habría grabado, dura 1 hora y 45 minutos y sería más completo que el ya incorporado en la causa (de 1 hora y 5 minutos), aportado por el médico Rodolfo Benvenutti. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren consideran que no modificaría sustancialmente el contenido, pero el tribunal deberá definir hoy si se reproduce o no en la sala.



Además, está citado a declarar el médico Colin Campbell Irigoyen, vecino de Maradona en el barrio San Andrés de Tigre, quien fue la primera persona en asistir al exfutbolista cuando se descompensó el 25 de noviembre de 2020. Campbell le realizó las maniobras de RCP y ya había declarado en audiencias anteriores que, al llegar, “Diego ya no tenía signos vitales hace mucho tiempo”.



También podría ampliar su declaración el psicólogo Carlos Díaz, imputado en la causa, quien está acusado de haber mantenido aislado a Maradona en sus últimos días.



La causa investiga a siete personas por homicidio con dolo eventual: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.



La expectativa es alta tanto dentro como fuera del tribunal, donde los fanáticos de Maradona siguen congregándose diariamente.

