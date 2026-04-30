30 de abril de 2026
NOTA DE TAPA
La más triste de las estadísticas vuelve a crecer en Buenos Aires
Los recortes sobre políticas sociales en medio del hundimiento de la economía tienen un efecto devastador en la Provincia. Las cifras de mortalidad infantil son seguramente las que más impacto tienen a la hora de evaluar la situación social.
Las cifras de mortalidad infantil son seguramente las que más impacto tienen a la hora de evaluar la situación social. Este año se conocieron la estadísticas al respecto para el año 2024, que son las primeras correspondientes al gobierno de Javier Milei. Y la revelación es desgarradora: hubo un aumento de más del 6% respecto del año anterior.
La cifra cortó una tendencia continuada a la baja de este indicador, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Medida en cantidad de bebés nacidos vivos y muertos antes de cumplir un año, la mortalidad infantil alcanzó en territorio bonaerense un índice de 8, luego de haber registrado valores sucesivos de 9,1, 9,2, 7,9, 7,9 y 7,6 en los años previos. Es decir que el índice bajó incluso durante la pandemia de COVID-19, y subió al iniciarse el gobierno libertario.
“El 2024 fue un año complejo para el país porque se generó un gran recorte a nivel nacional y hubo un cambio drástico en las políticas nacionales en materia de salud”, dijo el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, para explicar la reversión de la tendencia virtuosa. “La Nación dejó de proveer muchísimos productos que afectan a la mortalidad en los primeros 28 días, como el surfactante (vital para patologías respiratorias), y tuvimos que comprarlos.”
Además, el gobierno de Milei eliminó el programa Sueño Seguro, que apuntaba a evitar casos de muerte súbita, y limitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas; también dio de baja el Plan ENIA (de Embarazo No Intencional en la Adolescencia). Son factores que pueden haber influido porque, como lo indicó un informe oficial, “en la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas”.
Las cifras de mortalidad infantil a nivel nacional, como era esperable, también crecieron. El índice a nivel país se ubicó en 2024 en 8,5. Es un aumento de más del 6% comparado con los 8 puntos registrados en 2023. En la provincia, el pasaje de 7,6 a 8 representa un alza de algo más del 5%.