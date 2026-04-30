Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026 NOTA DE TAPA

La más triste de las estadísticas vuelve a crecer en Buenos Aires

Los recortes sobre políticas sociales en medio del hundimiento de la economía tienen un efecto devastador en la Provincia. Las cifras de mortalidad infantil son seguramente las que más impacto tienen a la hora de evaluar la situación social.

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