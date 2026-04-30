Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026 LEGISLATURA

Parálisis legislativa: negocian y el Senado calienta motores para la semana entrante

Sin comisiones ni sesiones ordinarias, la Legislatura bonaerense sigue paralizada y acumula proyectos sin tratamiento. Hoy podrían definirse acuerdos clave en el oficialismo que habiliten una sesión en el Senado la semana próxima, con Magario como posible árbitro.

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