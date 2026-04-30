Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de abril de 2026 DEGRADACION SOCIAL

Comedores comunitarios: a los tumbos y bajo fuego libertario

Los recortes sobre políticas sociales en medio del hundimiento de la economía tienen un efecto devastador en la Provincia. El ajuste de Milei, el rol Kicillof y el peligro del acceso restringido a la alimentación.

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