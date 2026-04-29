29 de abril de 2026
TRAS LA MARCHA
“No solo es legítimo, es urgente”, dijo Kicillof junto a intendentes en la FAM
Luego de la movilización al ministerio de Capital Humano, el gobernador bonaerense se reunió con intendentes y funcionarios bonaerenses en la Federación Argentina de Municipios.
En una jornada envuelta en reclamos hacia el gobierno nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también dijo presente en la Federación Argentina de Municipios (FAM), luego de la marcha de intendentes y funcionarios bonaerenses a la sede del ministerio de Capital Humano.
Luego de no verse las caras con ningún funcionario nacional, los dirigentes de la provincia de Buenos Aires hicieron base en la FAM donde mantuvieron un breve encuentro con el fin de detallar los pasos a seguir en este reclamo.
El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, su par de Gobierno, Carlos Bianco, de Salud, Nicolás Kreplak, el presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, y jefes comunales de todas las tribus del peronismo bonaerense.
La protesta de los dirigentes bonaerenses fue organizada en el último encuentro del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que sirvió para darle el puntapié inicial al mandato de Axel Kicillof al frente del partido. La movilización fue encabezada por el “Cuervo” Larroque, donde se reclamó una deuda de más de 220 millones de pesos, únicamente en materia de alimentos.
Cuando los dirigentes llegaron a la sede de Casa Patria Libertad, dependiente del Ministerio de Capital Humano, allí la policía federal no permitió que los funcionarios dejen un escrito firmado hacia los funcionarios nacionales. Acto seguido, los manifestantes fueron redirigidos hacia la sede central del ministerio, sobre la avenida 9 de Julio, donde confluyeron los jefes comunales que se movilizaron hacia CABA.
Luego del encuentro entre funcionarios provinciales, el gobernador Axel Kicillof mantuvo un pequeño contacto con la prensa y sentenció: “El gobierno nacional insiste con descargar la responsabilidad para hacerse distraídos, cortar fotos y no afrontar la crisis que genera. Descargar la responsabilidad sobre gobiernos locales y gobiernos provinciales”.
“Y yo creo que ante esto ha sido unánime en varios segmentos, como es el caso de la obra pública que ha parado, de las rutas nacionales. Cortaron mil obras, escuelas, agua, cloacas en toda la provincia, pero también los fondos para jubilación, los fondos para educación han dejado”, añadió el gobernador.
En esa línea, añadió: “Han cortado el fondo de incentivos docentes, han parado también con la distribución de tecnología, han cortado absolutamente todo en todos los ministerios, pero uno de los puntos más graves y más notorios hoy es que también al gobierno de la provincia de Buenos Aires le han restringido la asistencia que dio históricamente el gobierno nacional en los comedores de las escuelas”.
Allí sostuvo que “el gobierno nacional, incluso en otras provincias, sostiene prácticamente un tercio de lo que significa la inversión para los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires. Ha dejado que se licue, yendo para atrás con fondos. Y entonces ¿qué hace? Que la demanda creciente de alimentos y los aumentos crecientes de los costos de los alimentos descarguen sobre la provincia de Buenos Aires, el sistema educativo y al mismo tiempo sobre los intendentes, sobre los comedores. Es decir, estamos pagando el costo de las decisiones”:
“En lo económico en general, en la finanza pública y en su ajuste más grande del mundo, que en realidad es darle a cada uno lo que le corresponde. A los jubilados le ha sacado, le ha sacado a la obra pública, le ha sacado provincias y municipios, y a tantos más, a universidades. Entonces creo que no solo es legítimo, sino que es urgente”, cerró el Gobernador.