29 de abril de 2026
DESDE CABA
Larroque afirmó que Nación debe 220 mil millones en alimentos: “Estamos solos en la discusión”
El ministro de Desarrollo a la Comunidad pidió más apoyo del estado nacional en alimentos para sectores vulnerables. Cuestionó la presencia policial en el ministerio y que no pudieron hablar con ningún funcionario
Luego de la marcha de intendentes hacia el ministerio de Capital Humano, donde ningún funcionario nacional recibió los reclamos por parte de los funcionarios bonaerenses, el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, dialogó con La Tecla y aseguró que la deuda que mantiene el gobierno de Milei en materia de alimentos asciende a 220 mil millones de pesos.
Tras la movilización, Larroque planteó la necesidad de “visibilizar una situación que es acuciante” y añadió: “Es una crisis económica y social que se da en la Argentina, que golpea particularmente a la provincia de Buenos Aires. Una provincia productiva que está padeciendo este modelo y que no cuenta con el acompañamiento de la nación”.
También reclamó más apoyo del estado nacional porque “en lugar de tratar de estar presente y atemperar esas consecuencias, se retira y se repliega”. Allí comparó la política alimentaria que mantenían en el gobierno del Frente de Todos: “Nosotros coordinábamos siete programas con el Estado Nacional a la llegada de Milei, hoy solamente tenemos la asistencia al Servicio Alimentario Escolar, que es de algo más del 10% de lo que invierte la provincia, cuando debería ser del 33% como era antes, como es en otras provincias hoy mismo, y obviamente eso genera consecuencias”.
Acto seguido, detalló que “el 90% de la asistencia de nuestro ministerio va dedicada a la política alimentaria y de eso lo que hoy nos transfiere nación no llega a cubrir el 5%”.
Allí volvió a reclamar por la deuda que mantiene el estado nacional: “Si el 40% de la gente vive en la provincia de Buenos Aires, la Provincia aporta el 40% de lo que recauda la nación y solo recupera el 7%, no es descabellado plantear que necesitamos que cumplan con la deuda, con lo que nos deben, pero que también nos acompañen en otros programas. Hoy tenemos una situación muy compleja, muy delicada, hemos anunciado aumentos, pero también estamos frente a la necesaria reconfiguración de nuestra política social por este contexto que tenemos que enfrentar”.
Larroque expresó que fue “muy importante” la presencia del gobernador Axel Kicillof y añadió: “Todos estamos muy preocupados, tenemos diálogo permanente, estamos solos en esta discusión. El Estado Nacional no nos acompaña. Está más preocupado por Adorni el presidente, que porque los chicos tengan su alimento. Entonces que hoy acompañe el gobernador tiene que ver con poder dialogar, con poder pensar entre todos cómo afrontamos esta situación, qué es responsabilidad de Milei, que es muy compleja y que nos obliga a nosotros a decir que Milei se tiene que hacer cargo”.
Con respecto a la movilización, Larroque dijo que se presentó un responsable policial y les dijo que no iban a poder entregar el documento. Allí añadió: “Después obviamente lo acercamos a la otra sede del ministerio. Lo tomaron en mesa de entrada pero no pudimos hablar con nadie, ni un funcionario, ni un empleado de la mesa de entrada, solamente la policía”.
“Creo que es algo sin precedentes en la historia de Argentina. A mí me tocó tanto como funcionario, como legislador, como militante, haber ido a un montón de lugares, nunca vi una cosa igual”, expresó el ministro.
También cuestionó el cartel que apareció en el ministerio de Nación cuestionando a Kicillof. “Encima la provocación”, cuestionó Larroque y argumentó: “La verdad que ya es inexplicable que no te reciban, que no te atiendan, que nadie, un empleado mínimamente, una cortesía. Estábamos hablando de la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires elegidos, votados por sus pueblos. Un poco de respeto, más allá obviamente de nosotros somos funcionarios provinciales, pero acá había gente votada por la gente, nosotros representamos en todo caso al gobernador, también votado por la gente, y se dan el lujo de provocar”.