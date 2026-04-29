Larroque afirmó que Nación debe 220 mil millones en alimentos: “Estamos solos en la discusión”

NUEVOS RECLAMOS

Marcha de intendentes con puertas cerradas: no aceptaron documentos para Pettovello Los alcaldes peronistas recibieron la negativa para dejar una nota en Casa Patria Libertad, reclamando por los fondos adeudados por Nación del programa SAE. Fueron derivados a la sede de 9 de Julio, previa firma del documento en la sede de la Federación Argentina de Municipios. En un rato, reunión con Kicillof.