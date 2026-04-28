28 de abril de 2026
DECRETAZO
Alivio para consultores: la Provincia sube la URC y actualiza honorarios de contratación
El Ministerio de Economía bonaerense fijó un nuevo valor para la Unidad Retributiva de Contratación, que regula pagos a consultores. La actualización busca sostener la razonabilidad de los honorarios frente al contexto inflacionario y rige para servicios certificados desde abril.
El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires dispuso una nueva actualización en la Unidad Retributiva de Contratación (URC), el parámetro utilizado para fijar los honorarios de consultores, asesores y asistentes bajo el régimen de contratación individual.
A través de la Resolución N° 216-MECONGP-2026, la cartera que conduce Pablo López estableció el valor de la URC en $937, monto que comenzará a regir para los servicios a certificar y productos a entregar a partir del 1° de abril de 2026.
La URC, creada por el Decreto N° 734/24, funciona como una unidad de referencia que permite actualizar las contraprestaciones sin necesidad de modificar cada contrato de manera individual. Su última actualización había sido en febrero de este año, cuando se fijó en $872 mediante la Resolución N° 58/26.
Esta variable es una medida paramétrica utilizada por el Estado (nacional o provincial, ej. Bs. As.) para determinar y actualizar los honorarios de consultores, asesores y asistentes contratados. A febrero de 2026 su valor era de $872 ARS.
Desde el Gobierno provincial justificaron la medida en el actual contexto económico, al señalar la necesidad de garantizar “la razonabilidad de las contraprestaciones” en los contratos de consultoría enmarcados en el Decreto N° 1299/16.
La actualización impacta directamente en el esquema de pagos del personal contratado bajo esta modalidad, un universo clave para la ejecución de programas técnicos y administrativos dentro del Estado bonaerense.
El expediente contó con la intervención de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, pasos formales previos a la oficialización de la medida.