Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 DECRETAZO

Alivio para consultores: la Provincia sube la URC y actualiza honorarios de contratación

El Ministerio de Economía bonaerense fijó un nuevo valor para la Unidad Retributiva de Contratación, que regula pagos a consultores. La actualización busca sostener la razonabilidad de los honorarios frente al contexto inflacionario y rige para servicios certificados desde abril.

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