Medicamentos en disputa: Provincia sale a tapar el ajuste nacional en salud
El gobierno bonaerense amplía su programa ante el retiro de Nación, en un contexto de mayor demanda y sistemas locales al límite.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanzará con un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses para garantizar la provisión de fármacos esenciales en el sistema público. La decisión se da en paralelo a la interrupción del programa nacional Remediar, lo que abre un nuevo frente de tensión entre la administración bonaerense y el Gobierno de Javier Milei en torno al financiamiento de la salud.
El anuncio formal se realizará este jueves durante una recorrida por el depósito de medicamentos del Hospital Alejandro Korn, en La Plata. Según adelantó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la Provincia debió acelerar la medida para cubrir el vacío que deja la Nación: “El Gobierno nacional deja de invertir en el suministro de medicamentos e inmediatamente la Provincia tiene que asistir a la población que queda desguarecida”.
En ese marco, la administración bonaerense licitó la compra de 74 medicamentos por más de 24.500 millones de pesos, que se sumarán a los 91 ya distribuidos en centros de salud. El objetivo es reforzar la cobertura en los 135 municipios, con foco en patologías prevalentes como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, infecciones y trastornos crónicos.
Desde la Provincia sostienen que el programa permitirá centralizar compras y mejorar la logística de distribución, en un contexto donde crece la demanda del sistema público. Sin embargo, el trasfondo es más amplio: en la Legislatura continúa sin tratamiento un proyecto de ley impulsado por Kicillof para la producción pública de medicamentos, pensado para reducir costos y garantizar abastecimiento a largo plazo.
Las críticas al recorte nacional fueron reforzadas por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien calificó la reducción del Remediar como una “atrocidad sanitaria”. Según datos oficiales, el programa -que abastecía a más de 8.000 centros de salud- sufrió caídas significativas en la entrega de botiquines y medicamentos, con reducciones de hasta el 92% en algunas líneas terapéuticas y un descenso superior al 55% en volumen de unidades en la provincia.
El impacto se refleja en todo el sistema sanitario bonaerense, especialmente en hospitales municipales que enfrentan déficits crecientes, aumento de la demanda y falta de recursos. Intendentes de distintos distritos advierten sobre guardias colapsadas, migración de pacientes desde el sector privado y presupuestos donde la salud ya absorbe hasta el 40% del gasto, configurando un escenario de fuerte presión estructural en medio de la crisis económica.