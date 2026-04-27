Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 DENUNCIA

La Provincia cree que las amenazas en colegios fueron organizadas por una banda

Los ministros de Justicia y Seguridad presentaron una denuncia para que se investigue a la supuesta organización criminal detrás de las más de 600 amenazas en escuelas bonaerenses.

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