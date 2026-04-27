27 de abril de 2026
DENUNCIA
La Provincia cree que las amenazas en colegios fueron organizadas por una banda
Los ministros de Justicia y Seguridad presentaron una denuncia para que se investigue a la supuesta organización criminal detrás de las más de 600 amenazas en escuelas bonaerenses.
Las autoridades de la provincia de Buenos Aires creen que las más de 600 amenazas registradas en escuelas de distintos puntos del territorio bonaerense fueron organizadas por una “estructura delictiva”, y presentaron una denuncia para que se identifique a los responsables.
Los ministros provinciales de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Seguridad, Javier Alonso, junto al subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, realizaron una presentación ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se investigue quiénes integran la supuesta banda que organizó, promovió e instigó las amenazas de tiroteos en establecimientos educativos.
Aunque cada caso particular está siendo investigado por fiscales de los respectivos distritos, los ministros y el subsecretario del gabinete de Axel Kicillof decidieron presentar la denuncia ante el procurador Julio Conte Grand para “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares”.
El elemento de contexto principal en la presentación es el ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, en el que perdió la vida el pequeño Ian Cabrera.