27 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Abad suma presión tras el fallo y refuerza el reclamo por Punta Mogotes
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la competencia de la justicia marplatense en la causa por Punta Mogotes y reactivó el reclamo del senador Maximiliano Abad, quien volvió a exigir a Axel Kicillof que transfiera el control del complejo al municipio.
(Vía La Tecla Mar del Plata)
El senador nacional Maximiliano Abad volvió a referirse al conflicto por la administración del complejo Punta Mogotes, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazara un nuevo planteo de la Provincia y confirmara que la causa seguirá en la justicia marplatense.
“El fallo vuelve a dejar en claro que este tema no puede resolverse en La Plata. Es un tema tan marplatense que debe discutirse y definirse en la ciudad”, sostuvo el legislador, en una nueva crítica a la postura del gobierno bonaerense.
La resolución del máximo tribunal provincial desestimó el recurso extraordinario federal impulsado por la Fiscalía de Estado, que buscaba trasladar el expediente fuera del ámbito local. De este modo, quedó firme la competencia del fuero contencioso administrativo de Mar del Plata, donde continuará el proceso judicial.
En ese marco, Abad volvió a apuntar contra el gobernador de la provincia: “Kicillof tiene que dejar de dar vueltas y devolver Punta Mogotes a Mar del Plata”.
La causa, iniciada por el municipio de General Pueyrredon, busca avanzar en la recuperación de la administración del complejo. Sobre este punto, el senador afirmó: “La Provincia primero se negó a aceptar el pago y después apeló en todas las instancias. Lo que vemos es una estrategia para dilatar lo inevitable. Lo inevitable, es que Punta Mogotes vuelva a ser de los marplatenses”.
El fallo fue firmado por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, junto al conjuez Mario Kohan, quienes ratificaron decisiones previas que ya habían rechazado los intentos de la Provincia de modificar la jurisdicción del expediente.
Desde el inicio del conflicto judicial, la administración bonaerense buscó trasladar la causa a La Plata, una postura que fue descartada en cada instancia. En ese sentido, Abad remarcó: “El fallo reafirma la legitimidad del reclamo histórico de General Pueyrredon y marca un límite al centralismo”. “Punta Mogotes es de los marplatenses, y este fallo vuelve a confirmar lo que venimos sosteniendo desde el primer día”, agregó.
Por último, el senador insistió en la necesidad de una definición política: “Existe una deuda histórica que tiene que saldarse. Esta decisión debe devolver a los marplatenses y batanenses lo que les pertenece”.