Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Abad suma presión tras el fallo y refuerza el reclamo por Punta Mogotes

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la competencia de la justicia marplatense en la causa por Punta Mogotes y reactivó el reclamo del senador Maximiliano Abad, quien volvió a exigir a Axel Kicillof que transfiera el control del complejo al municipio.

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