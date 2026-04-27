Cumbre de ministros de Trabajo provinciales con Kicillof contra la reforma laboral

Este lunes se llevó a cabo el Encuentro Federal del Trabajo en la Gobernación bonaerense, en el que Axel Kicillof recibió a ministros de Trabajo de diferentes provincias. La reforma laboral que busca implementar Javier Milei estuvo como uno de los principales temas de agenda en la previa a la movilización por el Día Internacional de los Trabajadores.



La reunión fue coordinada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y también contó con la participación de las centrales sindicales, junto a legisladores nacionales y provinciales vinculados al mundo del trabajo. El objetivo de reunir a gobiernos provinciales opositores a las políticas de la Casa Rosada comienza a tomar forma con el impulso del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).



Entre los presentes se encontraban Octavio Argüello y Héctor Daer por la Confederación General del Trabajo (CGT); por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Roberto Baradel, Hugo Godoy y Oscar de Isasi; el legislador provincial Pedro Borgini, y el diputado nacional Hugo Moyano (h). En cuanto a las provincias que participaron, estaban Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego, Formosa y Santiago del Estero.



Al respecto, en declaraciones a La Tecla, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Roberto Pedehontáa, contó: “el Encuentro Federal del Trabajo es una organización que decidimos siete provincias en función al desmantelamiento del Consejo Federal del Trabajo”. El funcionario también es el presidente del Consejo Federal del Trabajo, que ahora está inactivo por decisión del gobierno nacional.





Walter correa junto a Roberto Pedehontáa



Sobre el objetivo del encuentro y el contenido del documento acordado, Pedehontáa explicó: “ante la reforma laboral, hay un avasallamiento de las autonomías provinciales y del poder de policía. Claramente es violatoria de la Constitución Nacional y de la Constitución provincial y nosotros hemos decidido que la mejor forma, no sólo de defender a nuestros trabajadores, sino de seguir manteniendo las leyes, pero también de seguir sosteniendo que la República Argentina tiene una organización federal. Las provincias son anteriores a la Nación, y eso este gobierno lo tiene que entender”.



También habló sobre la relación con las centrales sindicales y remarcó: “Nosotros trabajamos diariamente con todas las centrales de los trabajadores en nuestro territorio. Y hoy hemos convocado a las centrales nacionales para explicarles la decisión que hemos tomado de seguir sosteniendo la defensa de los trabajadores en nuestras provincias”.



“El gobernador auspicia de anfitrión de este encuentro que tenemos, tiene el gesto de acompañarnos y nosotros tenemos buena relación a través de Walter Correa, un ministro que activamente participa en la defensa de los trabajadores”, destacó Pedehontáa.



Al cabo del encuentro, se difundió un documento en el que los titulares de las carteras laborales provinciales coincidieron en “reconocer el valor estratégico e institucional de las acciones emprendidas para preservar las competencias no delegadas a la Nación, especialmente en materia de policía provincial del trabajo”.



La reforma laboral aprobada por el Congreso incurre en “graves violaciones a la Constitución Nacional, entre ellas, en una irrazonable intromisión en las competencias y atribuciones de los gobiernos locales”, advierten los ministros y secretarios de Trabajo en el texto. “El ejercicio del poder de policía laboral constituye una facultad propia e irrenunciable de los Estados provinciales, emanada directamente de su autonomía constitucional, y representa una herramienta esencial para garantizar que los derechos reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no se tomen meramente declarativos.”Tras analizar los pormenores de las facultades involucradas y reafirmar el poder de policía en materia laboral, concluyen que es “urgente y necesario sostener las competencias y atribuciones de las provincias, sin las cuales no hay federalismo, y sin federalismo no hay Nación”.