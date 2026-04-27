Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 ALERTA

Crisis alimentaria: suspendieron por 90 días el programa MESA bonaerense

La medida comenzará a regir el próximo 1 de mayo y desde el gobierno bonaerense apuntan a Milei por el desfinanciamiento. Intendentes marcharán a Capital Humano el próximo miércoles.

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