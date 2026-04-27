27 de abril de 2026
ALERTA
Crisis alimentaria: suspendieron por 90 días el programa MESA bonaerense
La medida comenzará a regir el próximo 1 de mayo y desde el gobierno bonaerense apuntan a Milei por el desfinanciamiento. Intendentes marcharán a Capital Humano el próximo miércoles.
En medio de reclamos al gobierno nacional por los fondos adeudados y luego de que el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, anunciara en conferencia de prensa aumentos en la SAE, se confirmó la suspensión de un programa social que tiene vigencia desde la época de la pandemia por el Covid-19.
El Gobierno bonaerense resolvió suspender durante 90 días el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), una de las políticas alimentarias complementarias destinadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad social. La decisión, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, expone con crudeza el impacto del ajuste nacional sobre las cuentas provinciales.
La medida comenzará a regir desde el 1° de mayo de 2026 y responde —según detalla la resolución— al deterioro de los recursos provinciales producto de la caída de transferencias provenientes del Estado nacional.
El documento oficial vincula directamente la suspensión del programa con el contexto económico actual y con el incumplimiento, mora y detracción de fondos nacionales, tanto automáticos como discrecionales, que históricamente formaban parte del financiamiento del sistema social bonaerense.
La Provincia sostiene que esa reducción de ingresos obligó a declarar la emergencia económica y a redefinir prioridades presupuestarias para garantizar servicios esenciales. En ese marco, se resolvió concentrar los recursos disponibles en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), considerado la política estructural central para garantizar la alimentación diaria de alumnos y alumnas.
Desde el Ejecutivo provincial remarcan que Buenos Aires debió aumentar su participación financiera para sostener el SAE ante la retracción de Nación, en un escenario además atravesado por la suba sostenida del precio de los alimentos. En ese marco, se espera que el próximo miércoles haya una fuerte movilización de intendentes e integrantes del gabinete bonaerense hacia el ministerio de Capital Humano, para continuar con el reclamo por los fondos adeudados por parte del gobierno nacional.
El programa MESA consistía en la entrega mensual de módulos alimentarios a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y educación especial que asisten a escuelas públicas provinciales y municipales.
La implementación operativa estaba a cargo de municipios y consejos escolares, que recibían fondos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para la compra y distribución de alimentos.
Según explica la resolución, MESA fue concebido originalmente como una herramienta extraordinaria durante la suspensión de la presencialidad escolar y luego se mantuvo como complemento del sistema alimentario educativo. Sin embargo, el Gobierno bonaerense lo define ahora como un dispositivo accesorio frente al SAE, lo que habilitó su suspensión temporal.
La administración provincial aclara que la decisión no implica eliminar la asistencia alimentaria, sino reorganizarla para sostener su funcionamiento en un contexto de fuerte restricción fiscal.
El objetivo oficial es evaluar durante estos tres meses la evolución de la situación económica a nivel nacional y provincial, la disponibilidad de recursos, la viabilidad futura del programa, además de posibles esquemas de coordinación con otras jurisdicciones. Mientras tanto, el Gobierno bonaerense asegura que la cobertura alimentaria continuará garantizada a través del Servicio Alimentario Escolar.
La suspensión del MESA deja al descubierto la tensión financiera entre la Provincia y la Nación. En La Plata sostienen que el recorte de transferencias nacionales obliga a tomar decisiones de emergencia incluso en áreas sensibles como la asistencia alimentaria infantil. En términos políticos, la resolución funciona también como un mensaje directo hacia la Casa Rosada: sin financiamiento nacional, incluso programas sociales consolidados empiezan a resentirse.