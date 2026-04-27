27 de abril de 2026
DESCONFIADOS
“Desfinanciamiento histórico”: desde Cicop salieron al cruce del gobierno por el PAMI
Pablo Maciel dialogó con Desconfiados para dar detalles del aumento en la demanda de atención en los hospitales públicos en La Plata y la región
El sistema de salud tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires atraviesa una serie de dificultades que complican su normal funcionamiento. En los últimos meses en la capital bonaerense aumentaron las demandas y desde las bases apuntan como responsable al gobierno nacional de Javier Milei.
Pablo Maciel, titular de CICOP, dialogó con Desconfiados y alertó sobre un fuerte deterioro del sistema de salud pública en La Plata y la región, con un aumento sostenido de la demanda. “El dato más relevante tiene que ver con el aumento de la demanda en los hospitales públicos”, señaló, y lo vinculó directamente con el “desfinanciamiento histórico” del PAMI.
Según explicó, la menor cobertura de medicamentos está generando consecuencias directas en los pacientes. “Son miles de personas discontinuando tratamientos crónicos”, advirtió, lo que deriva en más consultas de urgencia: “Vemos un mayor número de consultas por guardia de descompensaciones de enfermedades que deberían estar controladas”.
Además, describió una situación cada vez más frecuente: jubilados que recurren al hospital para conseguir remedios. “Muchos pacientes de PAMI acuden a los hospitales a buscar medicación porque no pueden pagar”, afirmó. En ese contexto, precisó que hoy “alrededor del 50% de los pacientes en hospitales públicos tiene cobertura de PAMI”, un cambio drástico respecto a años anteriores.
El cuadro social, según Maciel, es crítico. “Hoy a nuestros jubilados les cuesta poder alimentarse adecuadamente”, sostuvo, y agregó que la crisis genera un fuerte impacto emocional: “La gente se pone a llorar en los consultorios, está muy angustiada”. También advirtió sobre un crecimiento de los problemas de salud mental por la incertidumbre: “No saben si van a poder seguir con sus tratamientos”.
En ese marco, fue contundente con el diagnóstico: “Estamos frente a una catástrofe sanitaria”, afirmó, y remarcó que “no tiene que ver con un virus o una pandemia, sino con un modelo económico”. Incluso alertó sobre indicadores sensibles: “Estamos viendo aumentos de cifras de mortalidad infantil”.
Finalmente, también expuso la situación del personal de salud, con sobrecarga laboral y salarios insuficientes. “La mayoría tiene dos o tres trabajos para llegar a fin de mes”, señaló. Y adelantó que el sector evalúa profundizar las medidas de fuerza: “Es probable que construyamos una marcha federal de salud”, en reclamo de respuestas ante una crisis que, aseguran, sigue agravándose.