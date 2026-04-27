Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 VUELTA A LA NORMALIDAD

Arrieta: "Después de 27 años el Peronismo Misionero volvió a elegir autoridades"

Con la intervención de Gustavo Arrieta, el peronismo misionero eligió a sus autoridades después de más de dos décadas. "Tal cual nos indico Cristina Fernández y el Consejo Nacional del PJ: devolvimos el ejercicio de la Soberanía Partidaria a afiliados/as del PJ Misiones".

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