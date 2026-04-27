27 de abril de 2026
VUELTA A LA NORMALIDAD
Arrieta: "Después de 27 años el Peronismo Misionero volvió a elegir autoridades"
Con la intervención de Gustavo Arrieta, el peronismo misionero eligió a sus autoridades después de más de dos décadas. "Tal cual nos indico Cristina Fernández y el Consejo Nacional del PJ: devolvimos el ejercicio de la Soberanía Partidaria a afiliados/as del PJ Misiones".
Con la intervención de Gustavo Arrieta, el peronismo misionero eligió a sus autoridades después de más de dos décadas. "Tal cual nos indico Cristina Fernández y el Consejo Nacional del PJ: devolvimos el ejercicio de la Soberanía Partidaria a afiliados/as del PJ Misiones".
El Partido Justicialista de Misiones llevó adelante sus elecciones internas el pasado 19 de abril, en un proceso que permitió —tras más de dos décadas— que las afiliadas y afiliados volvieran a elegir mediante el voto directo y secreto a sus autoridades partidarias, tanto a nivel provincial como municipal, en el marco de la intervención encabezada por Gustavo Arrieta junto a Máximo Rodríguez.
La jornada se desarrolló con normalidad en los 79 municipios, con 112 mesas habilitadas y más de 7.200 votantes, superando el 13% del padrón. Según la Junta Electoral, no se registraron protestas relevantes ni situaciones que afectaran la transparencia del acto electoral, que culminó con la validación definitiva de los resultados.
En la categoría Consejo Político Provincial, la lista “La Julio Humada” se impuso con el 54,7% de los votos, seguida por “Amplitud Justicialista – Fuerza Patria” con el 41,9%. El proceso incluyó además competencia en distintos distritos municipales, consolidando un escenario de participación que no se registraba desde hace más de 20 años.
La intervención, dispuesta por el Consejo Nacional del PJ, tuvo como objetivo reestablecer la institucionalidad partidaria, ordenar el funcionamiento interno y garantizar elecciones transparentes. En ese marco, se cumplió íntegramente el cronograma previsto, desde la reforma de la Carta Orgánica hasta el escrutinio definitivo.
La etapa final del proceso se extenderá hasta el 22 de mayo, fecha en la que concluirá formalmente la intervención tras la firma de las actas de traspaso de mando —que se realizan en los últimos días— y la asunción de las nuevas autoridades partidarias elegidas por el voto de los afiliados.
Desde redes, el parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta, comentó sobre dicha jornada "Tal cual nos indico Cristina Fernández y el Consejo Nacional del PJ: devolverle el ejercicio de la Soberanía Partidaria a afiliados/as del PJ Misiones. Después de 27 años el Peronismo Misionero volvió a elegir autoridades y construye su futuro".
"Después de 27 años, volvieron a elegir sus autoridades en el Partido Justicialista, poniendo en valor la legitimidad de origen y el derecho a decidir", destacó.