27 de abril de 2026
LA PLATA
Nueva licitación para el control de ausentismo: la misma empresa, entre las favoritas
La Municipalidad de La Plata publicó una nueva licitación para controlar ausentismo de los trabajadores municipales: Dienst es la actual prestadora. Las vinculaciones políticas y por qué sería de nuevo la elegida
La Municipalidad de La Plata dio a conocer oficialmente el llamado a Licitación Pública Nº 13/2026 para la contratación del servicio integral de “Control de Ausentismo Laboral”. Según el pliego de bases y condiciones publicado en el Boletín Oficial municipal, el objetivo es atender a un universo de hasta 5.100 trabajadores y sus familiares, más la realización de hasta 1.000 exámenes médicos preocupacionales.
El servicio incluye consultoría para la reingeniería de procesos de licencias médicas (corto y largo tratamiento), reportes estadísticos mensuales con desarrollo tecnológico, consultorios, visitas domiciliarias, auditorías, juntas médicas y telemedicina. La prestación comenzará una vez emitida la Orden de Compra y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.
El dato a tener en cuenta es que hay un antecedente inmediato, esta es la segunda vez en menos de un año que la Comuna abre una licitación para el mismo rubro. En junio de 2025, la Municipalidad adjudicó el servicio a Dienst Consulting S.A. por $414.720.000 (más del doble del contrato anterior). Actualmente, esa misma empresa es la prestadora del control de ausentismo de los municipales.
Perfil de la empresa
Dienst Consulting S.A. fue fundada en 1995 en Bahía Blanca y se especializa en medicina laboral, control de ausentismo y tecnología en salud. Cuenta con más de 30 años de experiencia, centros propios en CABA y provincia de Buenos Aires, y más de 120 puntos de atención en el país. Posee certificación ISO 9001 para procesos de control de ausentismo y se presenta como referente en la gestión de licencias médicas en el sector público.
¿Quiénes son los dueños?
Históricamente, la firma estuvo vinculada a los empresarios Guillermo Martín (hijo del fundador Raúl Martín y ex vicepresidente de la compañía) y Gustavo Elías, con quienes compartió otros negocios como la compra del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En los últimos años, María Natalia Martín asumió como presidenta de la sociedad. La empresa ha mantenido contratos millonarios con distintas administraciones provinciales y municipales, independientemente del signo político.
Por su parte, Gustavo Elías es un empresario argentino con fuerte peso en Bahía Blanca. Además de Dienst Consulting, gestiona medios de comunicación y ha tenido participación en negocios portuarios, como la firma Ivetra SA. En el ámbito político lo señalan como un estrecho allegado al líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.
Dienst ya controla el ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires desde hace más de una década y ha prestado servicios similares en otras jurisdicciones. Sin embargo, en varios casos fue cuestionada por rechazar licencias médicas de forma virtual y por priorizar la reducción del ausentismo por sobre el derecho a la salud de los trabajadores.
La nueva licitación se enmarca en la política de control implementada por la gestión del intendente Julio Alak, que ya incluye el ingreso biométrico por huella dactilar desde enero de 2024. Desde el Municipio se presenta como una herramienta de transparencia y optimización de recursos públicos.
Organizaciones sindicales y sectores de la oposición advierten sobre la reiterada tercerización de una función estatal sensible y cuestionan la concentración de estos contratos en una misma firma. Hasta el momento, la Municipalidad no ha brindado detalles sobre el presupuesto estimado del nuevo pliego ni sobre los criterios de evaluación.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el modelo de control externo de licencias médicas de los más de 7.000 empleados municipales. La apertura de sobres está prevista según los plazos del pliego y será clave observar si se presentan otros oferentes o si Dienst vuelve a resultar adjudicataria.