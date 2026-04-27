Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 LA PLATA

Nueva licitación para el control de ausentismo: la misma empresa, entre las favoritas

La Municipalidad de La Plata publicó una nueva licitación para controlar ausentismo de los trabajadores municipales: Dienst es la actual prestadora. Las vinculaciones políticas y por qué sería de nuevo la elegida

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