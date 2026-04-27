27 de abril de 2026
EDUCACION
Terigi advirtió por amenazas en escuelas y pidió no viralizar: “No es una broma, es una conducta grave”
La directora general de Cultura y Educación bonaerense diferenció los episodios recientes y detalló el protocolo de intervención. También alertó sobre el rol de las redes y llamó a fortalecer el vínculo con estudiantes.
La directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, se refirió a la ola de amenazas que afectó a escuelas en las últimas semanas y pidió abordar el fenómeno con “responsabilidad y precisión”, al tiempo que reclamó evitar la viralización de contenidos que generan temor.
Según explicó, desde el 13 de abril se registraron múltiples episodios de intimidación a través de pintadas, carteles y publicaciones digitales que circularon en redes sociales, generando preocupación tanto en la comunidad educativa como en las familias.
Terigi contextualizó el fenómeno en un clima de sensibilidad internacional tras hechos recientes de violencia escolar, pero subrayó la necesidad de diferenciar los tipos de situaciones para evitar confusiones.
Tres tipos de hechos distintos
En primer lugar, señaló las acciones de intimidación, como las amenazas difundidas en redes y replicadas por estudiantes. “No es una broma ni una simple transgresión: es una conducta grave que daña la convivencia y puede tener consecuencias judiciales”, remarcó.
En segundo término, distinguió los conflictos interpersonales que derivan en episodios de violencia, como peleas o agresiones físicas, que —aunque graves— responden a otra dinámica.
Finalmente, advirtió sobre los casos de violencia extrema planificada, vinculados a comunidades digitales que promueven ataques, los cuales están siendo monitoreados por el Ministerio de Seguridad y la Justicia.
“Son situaciones muy distintas que en algunos momentos se trataron de manera indiferenciada, generando mayor confusión”, explicó.
Pico de denuncias
La funcionaria detalló que el fenómeno tuvo un crecimiento abrupto: de seis avisos de amenazas el martes 14 se pasó a más de 400 reportes el viernes 17, en el punto más alto de la crisis.
Frente a esto, la cartera educativa activó un protocolo que incluye notificación inmediata a directivos, intervención de inspectores y radicación de denuncias ante fiscalías, además de trabajo institucional con los cursos involucrados y comunicación con las familias.
También se emitieron comunicados y guías específicas para actuar ante amenazas o eventual presencia de armas, basadas en protocolos vigentes desde 2012 y actualizados en 2023.
Uno de los ejes centrales del mensaje fue el pedido de no difundir este tipo de contenidos. “Se difundía el mensaje de ‘no viralizar’ junto a imágenes de las amenazas, lo cual es un contrasentido”, advirtió.
En ese sentido, extendió el llamado a los medios de comunicación a actuar “con prudencia”, especialmente por tratarse de niñas, niños y adolescentes.
Terigi puso el foco en el impacto de las redes sociales en la vida de los estudiantes y en la distancia que muchas veces existe con el mundo adulto. “Las familias y las escuelas tenemos cierta lejanía respecto al entorno digital en el que viven los chicos”, señaló, y advirtió que allí circulan desde desafíos virales hasta apuestas ilegales o conductas riesgosas.
Por eso, insistió en la necesidad de generar espacios de diálogo, conocer los intereses de los jóvenes y advertir sobre los riesgos.
Por último, la funcionaria planteó que estos episodios deben servir como una oportunidad para actualizar los acuerdos de convivencia en las escuelas, incorporando de manera más explícita el cuidado digital.
“Los chicos pasan pocas horas en la escuela y muchas más conectados. Si no abordamos ese universo, vamos a estar ausentes en una parte central de su desarrollo”, concluyó.