Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 EDUCACION

Terigi advirtió por amenazas en escuelas y pidió no viralizar: “No es una broma, es una conducta grave”

La directora general de Cultura y Educación bonaerense diferenció los episodios recientes y detalló el protocolo de intervención. También alertó sobre el rol de las redes y llamó a fortalecer el vínculo con estudiantes.

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