Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 UNA DEUDA DE $16 BILLONES

“Este modelo no va más”: Bianco denunció un “desfinanciamiento histórico” de la PBA

El ministro bonaerense aseguró que la Nación mantiene una deuda de $16,7 billones con Buenos Aires y que el recorte total de recursos ya supera la mitad del presupuesto provincial. "Un presidente que deja mucho que desear y que da mucha vergüenza ajena", disparó Bianco.

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