27 de abril de 2026
UNA DEUDA DE $16 BILLONES
“Este modelo no va más”: Bianco denunció un “desfinanciamiento histórico” de la PBA
El ministro bonaerense aseguró que la Nación mantiene una deuda de $16,7 billones con Buenos Aires y que el recorte total de recursos ya supera la mitad del presupuesto provincial. "Un presidente que deja mucho que desear y que da mucha vergüenza ajena", disparó Bianco.
Desde la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro Carlos Bianco retomó la agenda oficial tras su recuperación médica y trazó un panorama crítico sobre la situación económica y social del país, con fuertes cuestionamientos al gobierno de Javier Milei.
Bianco no solo repasó la actividad del gobernador para los próximos días, sino que centró buena parte de su intervención en lo que definió como un escenario “catastrófico y desesperante” para la producción, el empleo y los ingresos. “Este modelo no va más”, sentenció, y reclamó un cambio urgente en el programa económico nacional.
Una deuda de $16,7 billones
Según detalló, la Nación mantiene una deuda total con la provincia de Buenos Aires que asciende a $16,7 billones, un monto que surge de tres componentes principales: deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados.
En primer lugar, las deudas directas suman $4,1 billones e incluyen, entre otros conceptos, transferencias de ANSES a la caja previsional bonaerense, compensaciones del Consenso Fiscal y fondos educativos como el FONID.
A esto se agregan $9,2 billones en obras públicas comprometidas y paralizadas, que abarcan proyectos de vivienda, infraestructura y convenios con municipios y universidades. Entre ellas se encuentran miles de viviendas inconclusas y más de 700 obras frenadas en territorio bonaerense.
El tercer componente corresponde a $3,4 billones por programas nacionales discontinuados o con retrasos**, como políticas alimentarias, sanitarias y de asistencia social.
Bianco fue más allá de la deuda nominal y planteó el impacto global sobre las cuentas provinciales. Según explicó, al sumar la caída de transferencias nacionales ($5,3 billones) y la merma en la recaudación propia producto de la crisis ($2,6 billones), el desfinanciamiento total asciende a $24,6 billones.
“Es más de la mitad del presupuesto anual de la provincia”, advirtió, al señalar que el cálculo se realizó sobre un presupuesto cercano a los $44 billones.
En ese marco, el funcionario aseguró que la administración bonaerense inició **ocho demandas ante la Corte Suprema** para reclamar esos fondos y cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo nacional. “No responden, no se hacen cargo”, afirmó.
El planteo fiscal se articuló con un diagnóstico económico más amplio. Bianco enumeró indicadores negativos recientes: caída de la actividad, retracción del consumo, más de 124 mil empleos perdidos en un año y un fuerte aumento de la informalidad laboral.
También advirtió sobre el cierre de empresas en sectores clave —como industria, textiles y alimentos— y el deterioro del poder adquisitivo. “Una familia necesita ocho salarios mínimos para vivir”, señaló.
En ese contexto, defendió la intervención del Estado provincial para sostener políticas públicas frente al retiro de la Nación. Mencionó, por ejemplo, el refuerzo del programa de medicamentos bonaerenses tras la discontinuidad del plan Remediar y la reactivación de obras paralizadas.
Hacia el cierre, Bianco insistió en que el conflicto excede lo fiscal. “No estamos hablando solo de recursos, sino de la vida de las personas”, sostuvo, al describir un escenario de creciente precarización laboral y dificultades para llegar a fin de mes.
“El Gobierno nacional abandona sus responsabilidades y la Provincia tiene que salir a cubrir esas necesidades, pero no puede hacerlo todo”, concluyó, reiterando el reclamo por un cambio en el rumbo económico.
Agenda del gobernador
El funcionario detalló que la semana —corta por el feriado del Día del Trabajador— tendrá tres ejes territoriales: el sudoeste bonaerense y la capital provincial.
Martes en Coronel Suárez
Kicillof encabezará la inauguración de la ampliación del Centro Universitario del programa Puentes, una obra que supera los 700 metros cuadrados y demandó más de $1.000 millones entre aportes provinciales y municipales. Allí ya se dictan cuatro carreras y se proyectan nuevas ofertas académicas.
Luego recorrerá la obra del Centro de Educación Física N°70, cuya nueva sede unificará actividades que hoy se desarrollan en 15 espacios distintos y a la que asisten unos mil alumnos, con una inversión superior a $300 millones.
En ese distrito también se entregarán 162 escrituras del programa “Mi Escritura, Mi Casa” y equipamiento para cooperativas textiles conformadas por ex trabajadores de la firma de calzado DAS. Además, se distribuirá maquinaria vial —una pala cargadora frontal— destinada al mantenimiento de caminos rurales en zonas como Golondrinas, Panadería Vieja y Otoño.
Martes en Guaminí
La agenda continuará con la inauguración de la repavimentación de un tramo de 30 kilómetros de la ruta provincial 85, entre Guaminí y Huanguelén, con una inversión cercana a los $15.000 millones financiada con apoyo del BID.
También se pondrá en funcionamiento una planta de tratamiento de agua cuya obra había sido paralizada a nivel nacional y fue finalizada con recursos provinciales por más de $2.300 millones. En paralelo, se firmará un convenio para el ordenamiento urbano del distrito con asistencia del Consejo Federal de Inversiones.
Jueves en La Plata
En la capital bonaerense, el gobernador entregará un nuevo tomógrafo en el Hospital Rossi, con una inversión cercana a $500 millones, y recorrerá la ampliación de la guardia y el laboratorio, obras que demandaron otros $65 millones.
Además, visitará el Hospital Alejandro Korn de Romero, donde se anunciará la ampliación del programa de medicamentos bonaerenses. Según Bianco, se incorporarán 74 nuevos fármacos —que se suman a los ya existentes— con una inversión de más de $24.500 millones, en respuesta a la interrupción del programa nacional Remediar.
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