27 de abril de 2026
ROSCA VIOLETA
Después de Suipacha, la interna libertaria continúa en otro ring
Diferencias por el armado político, el control territorial y la distribución de poder reavivan tensiones dentro del oficialismo, con cruces entre el sector de Karina Milei y el espacio vinculado a Santiago Caputo que se extienden desde la militancia digital hasta la estrategia electoral rumbo a 2027.
La interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo tras el encuentro partidario en Suipacha, donde se escenificó una tregua entre los distintos sectores del oficialismo. Sin embargo, la disputa entre el armado que lidera Karina Milei y el espacio vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo se mantiene activa y se traslada a distintos frentes, tanto en la estructura partidaria como en la dinámica política y digital del espacio.
La secretaria general de la Presidencia se posicionó como ordenadora del territorio bonaerense al encabezar una actividad que se extendió durante toda la jornada del sábado. Bajo el lanzamiento de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), el karinismo mostró capacidad de movilización con más de 1500 dirigentes, en un acto que dejó un dato relevante: la escasa presencia de integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio juvenil alineado con Caputo.
Ese sector mantiene un enfrentamiento abierto con los dirigentes cercanos a Karina Milei, una disputa que escaló incluso al plano judicial. Hace dos semanas, el diputado Sebastián Pareja denunció a usuarios de redes sociales presuntamente vinculados a esa militancia por agresiones en la plataforma X, reflejando el nivel de confrontación interna.
Las diferencias también se evidencian en la agenda política. Este lunes por la noche, los protagonistas de la disputa no coincidirán en la cena de la Fundación Libertad, donde el presidente Javier Milei será el principal orador. Desde el entorno de Caputo argumentan que no asistirán porque estarán abocados a revisar las respuestas de los ministerios para el informe de gestión que Manuel Adorni presentará el miércoles 29 en la Cámara de Diputados.
En paralelo, la crisis política derivada de episodios judiciales que involucran al jefe de Gabinete desplazó del centro de la escena versiones sobre una posible avanzada del karinismo en áreas de influencia del asesor presidencial, como los organismos de inteligencia y la agencia recaudadora. Aun así, en el acto de Suipacha, Karina Milei remarcó que el objetivo inmediato es fortalecer la presencia territorial en los 135 municipios bonaerenses antes de discutir candidaturas, y planteó la necesidad de “dar vuelta la realidad de la provincia”.
La estrategia se inscribe en una proyección más amplia que incluye la continuidad del oficialismo. La titular del espacio sostuvo que La Libertad Avanza busca consolidar el rumbo y ganar la Provincia de Buenos Aires, en línea con un pedido del propio Presidente. En ese contexto, Javier Milei dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección, mientras dentro del oficialismo conviven gestos de unidad táctica con tensiones de fondo sobre el armado político, en una interna que, tras Suipacha, continúa abierta.