Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 ROSCA VIOLETA

Después de Suipacha, la interna libertaria continúa en otro ring

Diferencias por el armado político, el control territorial y la distribución de poder reavivan tensiones dentro del oficialismo, con cruces entre el sector de Karina Milei y el espacio vinculado a Santiago Caputo que se extienden desde la militancia digital hasta la estrategia electoral rumbo a 2027.

Compartir