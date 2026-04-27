Volver | La Tecla Informe Especial 27 de abril de 2026 POLEMICAS A LA JUSTICIA

Por Simón Reyna

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Áreas protegidas frente al avance urbano

Proyectos inmobiliarios, obras y reformas urbanas se erigen sobre áreas protegidas en PBA. Fallos y denuncias exponen las tensiones del cuidado ambiental frente a los desarrollos urbanos.

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