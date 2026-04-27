27 de abril de 2026
DILEMA
La pregunta que todos se hacen en La Libertad Avanza: ¿Sebastián o Diego?
Son los dos nombres más fuertes del espacio para competir por la codiciada gobernación bonaerense. El armador victorioso y la estrella en ascenso. ¿Por quién se inclinará Karina?
Las elecciones de 2027 están a la vuelta de la esquina, o así lo parece a partir de la intensificación de las internas en los dos principales frentes políticos de la Argentina. Mientras Axel Kicillof dirime su puja con La Cámpora y el massismo, en La Libertad Avanza (LLA) recrudece el enfrentamiento entre el karinismo y las Fuerzas del Cielo.
Sin embargo, hay un dilema en el que la opinión de los caputistas tiene poco peso, y que depende mucho de lo que disponga Karina Milei: ¿quién será el candidato libertario a gobernador de la provincia de Buenos Aires?
En algún momento hubo no menos de seis posibles aspirantes a la gobernación bonaerense. El presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, el diputado nacional José Luis Espert y el aún intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, estaban en carrera desde dentro de las filas del partido de Javier Milei; los aliados del PRO apostaban a Diego Santilli, Cristian Ritondo (ambos diputados nacionales) o Guillermo Montenegro (por entonces intendente de General Pueyrredón).
La cumbre del sábado en Suipacha, con motivo del lanzamiento del año lectivo de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), dejó en claro que son dos los nombres más fuertes de LLA para esa contienda. Pareja, máximo dirigente del karinismo en la provincia y ahora diputado nacional, y Santilli, que luego de ser protagonista del acuerdo electoral con los libertarios tuvo un gran golpe de fortuna con la debacle de Espert, cancelado (y en riesgo judicial) por sus vinculaciones con figuras cercanas al narcotráfico.
¿Sebastián o Diego? La decisión la tendrá, en última instancia, Karina Milei. La hermana presidencial se mostró junto a ambos en Suipacha, pero Pareja corre con ventaja porque es “propio”, mientras que Santilli, venido del PRO y convertido en ministro del Interior luego de una sucesión de hechos improbables, va de segundo en ese sentido.
A Santilli, viejo aspirante a gobernar la provincia más grande del país, lo postula Ritondo, su aliado en el tejido de la alianza violeta-amarilla de 2025. Esa alianza, que cayó ante el peronismo en las legislativas provinciales, obtuvo una clara y resonante victoria un mes después, con Santilli como cabeza de lista y aun con el rostro y nombre de Espert en las boletas. Pero Pareja fue el gran armador de las listas libertarias y hoy es quien sigue conteniendo a las filas oficialistas en el territorio hostil que gobierna Axel Kicillof.
¿Qué puede hacer Santilli para destronar a Pareja, cuya posición en LLA está tan consolidada? Hay quienes creen que debería atravesar el mismo rito de iniciación que Patricia Bullrich: dar el salto formal del PRO al mileísmo nativo. Todo está por verse.