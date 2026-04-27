Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 DILEMA

La pregunta que todos se hacen en La Libertad Avanza: ¿Sebastián o Diego?

Son los dos nombres más fuertes del espacio para competir por la codiciada gobernación bonaerense. El armador victorioso y la estrella en ascenso. ¿Por quién se inclinará Karina?

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