20 de abril de 2026
¿A QUIÉN APUNTAN?
La Provincia, el hambre y un nudo más en la enredada interna peronista
A pesar del afán de Kicillof por unificar y ampliar el espacio del peronismo, la puja al interior del movimiento sigue ardiendo al rojo vivo. Un proyecto de firma camporista clavó una espina en el flanco del gobierno.
¿De quién es responsabilidad el hambre en la provincia de Buenos Aires? Quizás sorprenda, pero en el peronismo bonaerense parece haber respuestas divergentes. Mientras el gobierno de Axel Kicillof responsabiliza a la Nación por el recorte de fondos para el programa alimentario en las escuelas, un proyecto legislativo de un senador que se cortó solo –o quizás no tan solo– pone la lupa sobre la acción de la propia Provincia al respecto.
“No nos consultaron”, dijeron a La Tecla fuentes del Ejecutivo provincial tras conocerse una iniciativa presentada por el senador provincial Mario Ishii que propone declarar nada menos que la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio bonaerense, y que estipula aumentos en los recursos para comedores escolares, Servicio Alimentario Escolar (SAE), merenderos y comedores comunitarios y programas de asistencia alimentaria directa.
“Es un proyecto de La Cámpora”, dicen, irritados, en el entorno de Kicillof, que, a pesar de haberse quedado con la conducción del Partido Justicialista (PJ) provincial en reemplazo de Máximo Kirchner, no logra unificar a todos los sectores, y especialmente al cristinismo, bajo su égida.
Cerca del Gobernador puntualizan: “No menciona ni a Milei ni al gobierno nacional”.
Y así es: en los fundamentos de la iniciativa del senador cristinista se insta al Ejecutivo provincial a reasignar sus recursos “con criterios de estricta prioridad social” y se observa que “garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes”, pero, si bien hace un repaso de la crisis económica de los últimos dos años en la Argentina, no nombra al Presidente ni a su gobierno.
Ni lerdo ni perezoso, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó un reclamo formal a la ministra de Capital Humano del gobierno libertario, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, “asciende a más de $ 220.000 millones”.