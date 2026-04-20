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20 de abril de 2026
DESDE LA RURAL

Respira el burro: ahora proponen comer carne de guanaco para hacer frente a la crisis

El presidente de la Sociedad Rural dijo que la carne del simpático animal autóctono es nutritiva y debería poder venderse en todo el país. En Santa Cruz la venden desde hace pocos días. ¿Sale un asadito de guanaco?

Respira el burro: ahora proponen comer carne de guanaco para hacer frente a la crisis
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Con los ecos de la propuesta de reemplazar la carne de vaca por la de burro en la mesa de los argentinos aún resonando en las conversaciones de sobremesa y en las redes, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) redobló la apuesta y propuso que, ante la crisis, nos pongamos a comer carne de guanaco.

El titular de la entidad ruralista, Nicolás Pino, dijo que la carne de guanaco “debería poder comercializarse en todo el país” y no sólo en la Patagonia.

En medio de una suba imparable en los precios de la clásica carne vacuna, este alimento aparece como alternativa por su calidad proteica, argumentó Pino.

“Es una proteína muy buena, muy valorada, y tiene que lograr un tránsito federal”, consideró el presidente de la Rural.

De esta manera, Pino sumó una propuesta de su cosecha a la que se había lanzado días atrás, cuando la carne de burro apareció como una opción más económica frente a la cara carne vacuna.

En Santa Cruz, tras destrabarse una serie de cuestiones legales y administrativas, se habilitó la venta de carne de guanaco para consumo humano. Cuesta $ 6500 por kilo si se adquiere el “pack familiar” de 20 kg. Los cortes disponibles son lomo, cogote, paleta, pierna, colita, cuadril, cuadrada, peceto y bola de lomo.

En esa provincia ya se daba un consumo informal de esta carne, es decir, por fuera de la autorización legal: había gente que salía a cazar guanacos sin ser advertida para consumir la carne.
 

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