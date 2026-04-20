Volver | La Tecla Nacionales 20 de abril de 2026 DESDE LA RURAL

Respira el burro: ahora proponen comer carne de guanaco para hacer frente a la crisis

El presidente de la Sociedad Rural dijo que la carne del simpático animal autóctono es nutritiva y debería poder venderse en todo el país. En Santa Cruz la venden desde hace pocos días. ¿Sale un asadito de guanaco?

Compartir