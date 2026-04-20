Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de abril de 2026 DATOS QUE PREOCUPAN

Alarma laboral en PBA: 96 mil puestos de trabajo menos con fuerte foco en el AMBA

Un informe sobre la evolución socioeconómica bonaerense advierte un deterioro sostenido del mercado laboral desde fines de 2023. Creció la desocupación, cerraron miles de empresas y el conurbano aparece como el territorio más golpeado.

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