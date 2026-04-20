20 de abril de 2026
DATOS QUE PREOCUPAN
Alarma laboral en PBA: 96 mil puestos de trabajo menos con fuerte foco en el AMBA
Un informe sobre la evolución socioeconómica bonaerense advierte un deterioro sostenido del mercado laboral desde fines de 2023. Creció la desocupación, cerraron miles de empresas y el conurbano aparece como el territorio más golpeado.
La situación del empleo en la provincia de Buenos Aires continúa mostrando señales de alarma. Según el último informe del Observatorio Económico bonaerense, desde noviembre de 2023 se perdieron 96.243 puestos de trabajo registrados, mientras que la tasa de desocupación escaló hasta el 9,5%, ubicándose dos puntos por encima del promedio nacional.
El documento, que analiza la evolución de los principales indicadores sociales y económicos, sostiene que el deterioro del mercado laboral bonaerense se profundizó en los últimos dos años y que los resultados provinciales muestran un desempeño peor que el del conjunto del país en casi todas las variables.
Durante el cuarto trimestre de 2025, la tasa de empleo en la provincia cayó al 43,5%, mientras que también se redujo la tasa de actividad, un fenómeno que suele asociarse al desaliento laboral: personas que dejan directamente de buscar trabajo ante la falta de oportunidades.
El informe advierte que el desempleo bonaerense aumentó más de dos puntos porcentuales respecto de 2023 y quedó claramente por encima del 7,5% registrado a nivel nacional.
A esto se suma otro dato preocupante: el 16,5% de quienes tienen empleo están buscando otro, lo que refleja problemas de calidad laboral, salarios insuficientes o condiciones precarias.
El deterioro del mercado laboral afecta especialmente a los sectores más jóvenes. La desocupación entre personas de 14 a 29 años llegó al 16,8% en mujeres jóvenes y al 16,2% en varones, muy por encima del promedio general.
El estudio señala que las dificultades para acceder al primer empleo generan efectos de largo plazo: retrasan la independencia económica, limitan proyectos personales y consolidan trayectorias laborales inestables.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados en el informe, Argentina perdió 280.833 empleos registrados desde fines de 2023. Más de un tercio de esas bajas ocurrió en territorio bonaerense, donde el empleo formal cayó un 3%.
Entre las causas mencionadas aparecen la retracción de la actividad económica, menor inversión productiva y un desplazamiento creciente hacia el empleo informal.
El impacto también alcanzó a sectores históricamente vulnerables. En el trabajo en casas particulares se registraron 7.878 bajas laborales en la provincia, un indicador que —según el análisis— evidencia el achicamiento del poder adquisitivo de la clase media y golpea especialmente a trabajadoras mujeres.
El deterioro del empleo aparece directamente vinculado con la dinámica productiva. Desde la llegada del nuevo gobierno nacional cerraron 5.364 empresas en la provincia de Buenos Aires, equivalente a una de cada cuatro firmas que dejaron de operar en todo el país.
El informe señala que el impacto alcanza tanto a pequeños comercios como a plantas industriales, en un contexto marcado por caída del consumo, apertura importadora y menor utilización de la capacidad instalada.
El análisis concluye que el ajuste económico tuvo una distribución territorial definida: el conurbano bonaerense concentró la mayor parte del impacto debido a su perfil industrial y a la fuerte dependencia del mercado interno.
A la pérdida de empleo se suma una caída del salario real y un aumento sostenido del costo de vida, factores que terminan reduciendo el consumo y retroalimentando la desaceleración económica.
En síntesis, el informe describe un escenario donde menos empleo formal, menor poder adquisitivo y cierre de empresas configuran un cuadro social complejo para la provincia más poblada del país.